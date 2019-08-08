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Başkan Ayhan’dan 1 Nisan-31 Temmuz süreci değerlendirmesi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, düzenlenen basın toplantısıyla 1 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan hizmetler ve bundan sonra yapılması gereken adımları dile getirildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:29
Başkan Ayhan’dan 1 Nisan-31 Temmuz süreci değerlendirmesi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, düzenlenen basın toplantısıyla 1 Nisan-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan hizmetler ve bundan sonra yapılması gereken adımları dile getirildi.


Sinop Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ve Barış Ayhan başkanlığında yürütülen toplantıda, şehri ilgilendiren önemli konular ele alındı. İlk olarak belediyenin 4 aylık gelir ve giderlerini paylaşan Başkan Ayhan, makama geldikleri 4 aylık süreçte yapılan tasarruflar ve kazançlardan bahsetti. Ayhan, belediyenin 2018’in Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarındaki kazancının 17 milyon civarındayken bu yıl 20 milyonun üzerinde olduğunu, giderlerin ise 2018 döneminde 22 milyon üzerindeyken bu yıl 17 milyona düşürüldüğünü belirtti.



“Şehri dışarıya taşıyalım”


Başkan Ayhan, Sinop şehir içindeki yoğunluğun aşırı olduğunu belirterek mahalle statüsüne geçen Korucuk, Ordu, Bostancılı ve Osmaniye Mahallelerine yerleşim alanları tasarlayarak ve bazı kurumları bu mahallelere taşıyarak yoğunluğun bir kısmını dışarıya taşımayı hedeflediğini belirtti.



“İmar planı eylüldeki mecliste masaya yatırılacak”


Başkan Ayhan, Samsun 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı için çalışmalara başladığını, 5 şirket ile görüşmelerin yapılıp, mahkeme kararında şehirde uygunsuz görülen alanları düzenleyip, eylülde toplanacak belediye meclisinde bu şirketlerin projelerinin incelenip en uygun olanıyla anlaşma sağlanacağını belirtti.



“Bütün sahilleri belediyeye devredin!”


Sinop’un kıyı kenti olduğunu, bu plajların halka açık olması gerektiğini belirten başkan Ayhan, “Şezlongları plaja komple yayarak alan kiralamak yerine bir bölgede toplu tutmalarını istiyoruz. Kiralamak isteyenlere uygun bölgede şezlong verilmesi talebinde bulunuyoruz. Plajlara giriş için ücret alınmasına karşıyız” dedi. Bütün sahillerin belediyeye devredilmesi ve bu düzenlemenin belediyeye ait olması talebinde bulundu.



“Kaçak pansiyonla hepimiz savaşıyoruz”


Barış Ayhan, kaçak pansiyonculuğun sadece belediye ve zabıtanın görev alanı olmadığını belirterek, “Biz belediye olarak görevimiz olanı yaptık, arkadaşlarımız duvarlarda ve direklerde asılmış tüm kiralık ilanlarını kaldırdı. Gerekli vergi mükellefi oluşturma görevi defterdarlığa ait, kontrolünü yapmak emniyete ait, düzenini ayarlamak zabıtaya aittir. Biz sadece almak isteyen varsa ruhsat verebiliriz. Bir tek bize suç duyurusunda bulunmak mantıklı değildir, Defterdarlığa da emniyeti de karşısına alması gerekli bu işi yapan kişilerin” açıklamasında bulundu.


Ele alınan bu konuların ardından toplantıda gelen soruları cevaplayan Barış Ayhan, Sinop’un büyük ihtiyacı olarak görülen Sakarya Caddesi ve Çevre Yolu Projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.



“Sakarya Caddesi genişleyecek”


Ayhan, “Bir projenin yapıldıktan sonra yeniden düzenleme için üzerinden 3 yıl gibi bir süre geçmesi gerekli. Sakarya Caddesi hakkında genişletme projemiz var. Yolda 5 metre gibi bir mesafe bırakmak, iki tarafa 3 buçuk metrelik kaldırım yapmak projemizde mevcut. Yola bırakacağımız 5 metrelik genişlik, yolda acil durum yaşandığında trafiği rahatlatmak ve en gereklisi cadde üzerine yoldan artan kısımda otopark olarak çalıştırmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.


Başkan Barış Ayhan, “Çevre Yolu Projesi’nin gündeme gelmesinin ardından Milletvekilimiz Nazım Maviş’i aradım, bu projeye belediye olarak bizim de destek vereceğimizi söyledik. Kendisi de memnun oldu, şehir dışındaydı. Sinop’a geldiğinde bir masaya oturup bu konuyu konuşacağız” ifadelerini kullandı.


Toplantıya Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:29
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