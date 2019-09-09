Başkan Aydın’dan öğrenci velilerine uyarı

Adıyaman Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından okula başlayan öğrencilerin velilerine dikkat etmeleri gereken konular hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklaması Dernek Başkanı ve Sosyal Hizmetler Uzmanı İbrahim Halil Aydın tarafından yapılırken dernek üyeleri de hazır bulundu. Eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde atlatılması gerektiğini vurgulayan Başkan Aydın, “Yaz tatilinin bitip okulların açılması, tatil rehavetinden tekrar disiplinli bir hayata geçiş anlamı da taşıdığından birçok öğrenci ve beraberinde ailesi buna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Bu zor sürecin daha kolay ve çabuk atlatılmasının ebeveynlerin elindedir. Birçok çocuk için okul, tanımadığı çok sayıda çocukla karşılaşacağı, uyulması gereken kuralları ve başarılması gereken görevleri ile dolu yepyeni bir sosyal çevredir. Buna bağlı olarak da bu süreçte her yeni duruma uyum sağlarken hissedilebilen güvensizlik ve belirsizlik duygularıyla, yaşanması doğal olabilen bir takım sorunlar karşımıza çıkabilmektedir. Çocuğun okula gitmeye hazır olması kadar, ailenin de bu duruma hazır olması gerekir. Ailelerin bu noktada dikkat etmesi gerekenler ise,okula başlamadan önce, çocukla okul hakkında konuşun. Okulda yapacağı faaliyetleri anlatmak, birlikte okul alışverişi yapmak farkındalık kazanması açısından önemlidir. Bu paylaşım onu okula hazırlayacak, severek aldığı malzemeleri kullanmak için motivasyonunu sağlayacaktır. Okula başlamadan önce, uyku düzenini sağlayın. Çocuğunuz, sabah uykusunu iyi almalıdır. Genellikle yaz aylarında uyku saatleri esnek olmaktadır fakat okul zamanı sabah kalkılması gereken saat belli olduğu için okullar açılmadan yatma ve kalkma saatinin okula uygun olarak düzenlenmesi faydalı olacaktır.

Okulun ilk günü telaş yapmayın. Ailece sakin bir kahvaltı yapılıp okul için rahatça hazırlanılabilecek zaman ayarlayın. Çanta ve kıyafet hazırlığının akşamdan birlikte yapılması da sabah telaşına engel olacaktır. Rutin belirleyin. Okula bırakma ve okuldan alma saatlerinde bir rutin yakalanıp, bu rutine bağlı kalınmalıdır.İlk günlerde çocuğa destek olun. Rahat, kararlı ve tutarlı olun. Çocuğun okulda rahat bir uyum süreci geçirmesi ve burada mutlu olabilmesi için öncelikle anne ve babanın bu konuda rahat, kararlı ve tutarlı davranması gerekmektedir.Güven verici olun. Vedalaşmalar gerekli açıklamalar yapılarak kısa süreli tutulmalıdır ve duygusal sahnelerden kaçınılması gerekmektedir. Ayrılıkların doğal olduğunun ve ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelineceğinin hissettirilmesi önemlidir.

Çocuğunuzun okula uyum süresi en fazla 4-6 hafta sürebilir. Daha fazla sürmesi durumunda uzman kişilerden destek alın. Son olarak en önemlisi özellikle ortaokul ve liselerde sosyal sorunlar gittikçe artmaktadır. Bu sosyal sorunların üstesinden gelmenin en etkili yöntemi çocuklarınızla vakit geçirmek. Çocuklarınızla vakit geçirmeyi ihmal etmeyiniz. Okul onlar için hem bilgi edindikleri hem de sosyalleştikleri bir ortam. Her akşam gününün nasıl geçtiğini sorun. Yaşadığı iyi ve kötü olayları anlatmasını isteyin. Bu hem sizinle anılarını paylaşmasını sağlayacak, hem de ailesi tarafından önemsendiğini fark ettirecektir ve bu şekilde risk taşıyan sosyal sorunların üstesinden gelmiş olacaksınız ve çocukların ders motivasyonu yükselerek başarı oranı artacaktır” diye konuştu.