Başkan Atay, Güzelhisar esnafıyla kahvaltıda buluştu Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, esnafla buluşmalarını bu hafta Güzelhisar Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Başkan Atay, daha önce Kurtuluş Mahallesi ve Ayakkabıcılar Çarşısı esnafıyla kahvaltıda buluşmuş, sorunlarını dinlemişti. Başkan Atay ve Efeler Belediyesi birim müdürleri bu kez Güzelhisar Mahallesi’nde halkın ve esnafın isteklerini dinledi. Başkan Atay buluşmada, Efeler’i halkla birlikte yöneteceği sözünü hatırlatarak, “Halkımızın talep ve isteklerini yerinde dinliyoruz. Çözümü de birlikte üretiyoruz” dedi.

Başkan Atay’ın Güzelhisar esnafıyla buluşmasında birim müdürlerinin yanı sıra meclis üyeleri de eşlik etti.

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