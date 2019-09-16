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Başkan Asya’dan yürüme engelli Yunus’a tekerlekli sandalye

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Yunus Karadağ isimli gencin tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:55
Başkan Asya’dan yürüme engelli Yunus’a tekerlekli sandalye

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Yunus Karadağ isimli gencin tekerlekli sandalye talebine kayıtsız kalmadı. Başkan Asya, evinde ziyaret ettiği Yunus’a yeni aracını hediye ederek mutluluğuna ortak oldu.


Belediye Başkanı Feyat Asya, geçtiğimiz günlerde bir programda kendisinden tekerlekli sandalye isteyen gence verdiği sözü tuttu. Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden Yunus Karadağ isimli genci evinde ziyaret eden Başkan Asya, yeni tekerlekli sandalyesini kendisine hediye etti. Yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan Yunus, mutluluğunu Başkan Asya ve aile bireyleri ile paylaştı. Yunus ve ailesi, Başkan Asya’ya bu jestinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Geçtiğimiz günlerde bir programda karşılaştığımız Yunus kardeşim tekerlekli sandalyesinin yıprandığını ve yenisine ihtiyacının olduğunu söyledi. Biz de kendisine en kısa sürede yeni bir sandalye alacağımızın sözünü vermiştik. Bugün Yunus’u evinde ziyaret ederek yeni sandalyesini hediye ettik. Onun mutluluğunu paylaşmak, duasını almak bizim için en büyük mükafattır. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Onlarla birlikte engelleri aşacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:55
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