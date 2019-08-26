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Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:14
Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü etkinliklerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi kutlamalarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Asya, "Tarihimizin en büyük referans değerlerinden biri olan Malazgirt meydan muharebesinin hak ettiği değeri bulmasına, gereği gibi kutlanmasına katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarız. Organizasyonda katkısı olan tüm kamu kurum kuruluş ve yetkililerine teşekkür ederim" dedi.


Kutlama mesajında "Malazgirt Zaferi bizler için büyük bir kardeşlik nişanesidir" diyen Başkan Asya, "Bugünü anlamlı kılan zafere sebep olan en büyük unsur kardeşlik bilinci ve dayanışmasıdır. Programa katkı sağlamak adına bu bilinçle ülkenin dört bir yanından teveccüh gösteren bütün katılımcılara davetimize icabet ettikleri için müteşekkiriz. Böylesi bir kitleye ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Aynı şekilde gerek Muş merkezden gerekse diğer ilçelerimizden katılım sağlayan, birlik ve beraberlik görevini yerine getiren tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. İl dışından gelen misafirlerimize ev sahipliği yapan, arabalarıyla evleri ile gönüllerini misafirlerinin hizmetine sunan, kucaklayan hemşehrilerimizi takdire şayan bu ev sahipliklerinden dolayı kutluyorum. Birlik ve beraberliğimizin sağlamlığı gücümüzün ispatıdır. Malazgirt meydan muharebesi Anadolu’nun birliğinin ve beraberliğinin en büyük tescili olup ilimizin tanıtılmasına ve bilinmesine katkısı azımsanmayacak kadar çoktur. Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin bundan sonra daha da güçlenerek gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu duygularla 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünü kutlar, Anadolu’yu bizlere vatan yapan şanlı ecdadımızı hürmet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:14
  1. doğa

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