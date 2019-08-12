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Başkan Asya, “Hiçbir zaman popülist davranmadık, halkımızı aldatmadık”

Bayramlaşma töreninde konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı yatırımının önemine dikkat çekerek, “Hamdolsun ki hiçbir zaman popülist davranmadık.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:49
Başkan Asya, “Hiçbir zaman popülist davranmadık, halkımızı aldatmadık”

Bayramlaşma töreninde konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı yatırımının önemine dikkat çekerek, “Hamdolsun ki hiçbir zaman popülist davranmadık. 2018 yılı seçim yılı olmasına rağmen altyapı ve üstyapı alanında yürüttüğümüz çalışmaları aynen devam ettirerek halkımızı aldatmadığımızı gösterdik” dedi.


Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Valiliğince düzenlenen ‘Halk Bayramlaşması’ programına katıldı. Başkan Asya buradaki konuşmasında katılımcılara geçtiğimiz yıllarda başlatılan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına vurgu yaptı.


Davetlilerin bayramını tebrik eden Başkan Asya, “Allah’a hamd ve onun kutlu elçisine binlerce salat ve selam olsun ki hem dini hem de milli duygularımızı pekiştiren dayanışmanın ve yaklaşmanın daha fazla olduğu bir Kurban Bayramı’na ulaşmanın sevinci ve mutluluğu ile hepinizi selamlıyorum. Tabi bizleri bir araya getiren önemli değerlerdir bayramlar. Bugün de Valimizin riyasetinde bayram vesilesi ile sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha şahsınızda bütün ailelerinizin, çocuklarınızın, komşularınızın hülasa şehrimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.


“Bundan 3 yıl önce böyle bir bayramlaşma programında konuşmamı yaparken bu ilin ötelenmiş, ertelenmiş ve kangren haline gelmiş sorunları ile boğuşacağız demiştik” diyen Başkan Feyat Asya, “Altyapı sürecine girerken herkesten destek ve yardım istediğimizi beyan etmiştik. Hamdolsun ki hiçbir zaman popülist davranmadık. 2018 yılı seçim yılı olmasına rağmen altyapı ve üstyapı alanında yürüttüğümüz çalışmaları aynen devam ettirerek halkımızı aldatmadığımızı gösterdik. Peygamber Efendimizin (SAV) ‘Bizi aldatan bizden değildir’ buyruğunu düstur edinerek ne aldattık ne de aldatıldık. Bu sene de altyapı çalışmaları kapsamında sıkıntılı ve badireli bir süreç geçiriyoruz. Sıkıntılı olmamızın nedenlerinden biri de sizlerle birlikte bu yıl tamamen altyapının meşakkatinden bir bütün olarak kurtulmaktır. Bu anlamda bana her zaman destek veren Valim ve önceki valilerimiz, milletvekilimiz, teşkilatlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız ve bahusus günlük olarak yayınlanan yerel gazetelerimiz ile ulusal ajans ve kanal temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Her seferinde kendileri ile bir araya geldiğimde yıkılmadan yapmanın Allah’a mahsus olduğunu söyleyerek bu sürecin sıkıntılı ama sonucunun çok iyi olacağını söyleyerek beni motive ettiler” şeklinde konuştu.


Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Onun için biz yıktık ve en iyisini inşa etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada su kesintileri, cadde ve sokakların tahrip olması gibi vatandaşlarımızı olumsuz etkileyen sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür aksaklıklardan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyor ve anlayışlarına sığınıyoruz. Bu duygularla hac ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara giden hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin haclarını tebrik ediyor, bir kez daha bayramınızı kutlar saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:49
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