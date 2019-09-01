0553 313 94 23

Başkan Arıkan’dan esnaf ziyareti

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnafları ziyaret edip sorunlarını dinledi.

01 Eylül 2019 Pazar 15:37
Başkan Arıkan’dan esnaf ziyareti

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, esnafları ziyaret edip sorunlarını dinledi.


Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İnönü Caddesi ile Beşyol mevkinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Arıkan, şikayet ve talepleri dinleyerek sorunların çözümü noktasında ilgili birimlerine talimat verdi.


Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Arıkan, vatandaşların ve esnafların fikirlerini dinlemek, onların sorunlarına çözüm bulmak için fırsat buldukça ziyaret ettiğini söyledi.




“İşimizin en önemli parçası”


Göreve geldiği günden itibaren fırsat buldukça herkesle iç içe olmayı, esnafların sıkıntılarını dinlemeye çalıştığını anımsatan Başkan Arıkan;"Hiçbir vatandaşımız ve esnafımız arasında ayırım yapmayacağız. Herkese eşit mesafede olacağız. Tek bir gayemiz var, Bingöl halkına ve Bingöllümüze hizmet etmektir. Bingöllümüzü el birliğiyle, güç birliğiyle daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Her fırsatta büyük keyifle gerçekleştirdiğimiz esnaf ve vatandaş ziyareti işimizin en önemli parçasıdır”dedi.


Ziyaretlerin belirli periyotlarla devam edeceğini vurgulayan Başkan Arıkan, “Planlı bir şekilde ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Henüz ziyaret etme fırsatı bulmadığımız esnaflarımızı da ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Bu hususta kimsenin gönlü kalmasın, her esnaf ve vatandaşımız bizim için eşit derecede önemli ve kıymetlidir”ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktepeli kadınların el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuldu
    1. Sancaktepeli kadınların el emeği göz..
    2. Saldırının nedeni bilinmiyor!..
    3. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    4. Karslı, Sanayi Sitesi Pasinler’in..
    5. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha..
    6. Gedelek’te 6. Turşu Festivali
    7. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    8. Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton..
    9. Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
    10. İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl..
    11. Kan bağışında duyarlı il Ağrı
    12. (Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar..
    13. TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik..
    14. Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
    15. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton..
    16. Çocuklarda Okul öncesi göz muayenesini..
    17. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    18. Sakarya Nehri’nde çevre ve görüntü..
    19. İşte HDP-PKK işbirliğini gösteren rapor!
    20. Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü..
    21. Eşi tarafından sokak ortasında..
    22. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha..
    23. Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma..
    24. Kursu tamamladılar, birlikte pasta..
    25. Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili skandal..
    26. 500 saman balyası kül oldu
    27. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    28. İlçe Başkanlarından Avşar’a destek..
    29. Çavuşoğlu, AB Komiseri Stylianides ile..
    30. Afganistan'da hava saldırısı: 12 ölü
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak