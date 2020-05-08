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Aktüel

Başkan Arif Teke: "Zorunlu olmadıkça ilçe dışına çıkmayalım"

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ilçe halkına zorunlu olmadıkça ilçe dışına çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:38:20 -
Başkan Arif Teke: "Zorunlu olmadıkça ilçe dışına çıkmayalım"

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ilçe halkına zorunlu olmadıkça ilçe dışına çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Başkan Arif Teke yaptığı açıklamada, ’’Çok dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Hisarcık ilçemizde iki mahallede ve Eskigediz beldemizde karantina uygulanmaktadır. İlimizde son dönemde vaka sayısında malesef artış vardır. Açıklanan tedbirlere harfiyen uyalım. Kalabalık mekânlardan uzak duralım. Hijyene dikkat edelim. Yaşlılarımızı koruyalım. Belediye olarak tüm birimlerimizle 24 saat halkımızın emrindeyiz. Şahsi telefonum her zman açıktır. Şuan itibariyle ilçemizde vaka yoktur. Ancak evde kalmaya devam edersek bu süreci hasarsız atlatabiliriz. Evde kal Altıntaş’’ ifadelerini kullandı.

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