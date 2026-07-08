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Aktüel Başkan Altay: Yeni Kamyon Garajı'nda ağır tonajlı araçların kullanımına uygun asfalt çalışması yapıyoruz
Aktüel

Başkan Altay: Yeni Kamyon Garajı'nda ağır tonajlı araçların kullanımına uygun asfalt çalışması yapıyoruz

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Başkan Altay: Yeni Kamyon Garajı'nda ağır tonajlı araçların kullanımına uygun asfalt çalışması yapıyoruz

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aksaray Çevre Yolu Kavşağı’nda hayata geçirilen Yeni Kamyon Garajı’nda ağır tonajlı araçların kullanımına uygun asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yeni Kamyon Garajımız hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de ağır tonajlı araçların daha düzenli ve güvenli bir ortamda hizmet almasını sağlayacak. Şu anda ağır tonajlı araçların kullanımına uygun, uzun ömürlü ve dayanıklı bir zemin çalışması yapıyoruz. Proje tamamlandığında Konya’mızın lojistik altyapısına modern bir tesis kazandırmış olacağız” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan ve kura çekimi yapılan Yeni Kamyon Garajı’nda çevre düzenleme ve asfalt çalışması başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın üretim, sanayi ve ticaret gücüyle her geçen gün büyüyen bir şehir olduğuna değinerek, bu büyümeye paralel olarak şehrin ulaşım ve lojistik altyapısını daha da güçlendirmek için gayet ettiklerini söyledi.

Konya’nın gelişen sanayisi ve ticaret hacminin, ağır vasıta trafiğinin de her geçen gün artmasına neden olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Biz de bu ihtiyacı karşılayacak modern bir kamyon garajını şehrimize kazandırdık. Aksaray Çevre Yolu Kavşağı’nda inşa ettiğimiz tesisimiz, hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de ağır tonajlı araçların daha düzenli ve güvenli bir ortamda hizmet almasını sağlayacak” değerlendirmesini yaptı.

 

Konya’ya değer katacak Yeni Kamyon Garajı’nda artık son aşamaya geldiklerini aktaran Başkan Altay, “Şu anda ağır tonajlı araçların kullanımına uygun, uzun ömürlü ve dayanıklı bir zemin çalışması yapıyoruz. Yolun taşıma kapasitesini artıracak özel çalışmayı hayata geçirmek için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmayı tamamlayarak Yeni Kamyon Garajı’nı esnafımızın hizmetine sunacağız. Yürüttüğümüz asfalt çalışmamızın maliyeti 160 milyon lirayı buluyor. Proje tamamlandığında Konya’mızın lojistik altyapısına modern bir tesis kazandırmış olacağız. Esnafımıza, Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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