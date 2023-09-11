Başkan Altay yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla Meram Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu’nda düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü itibariyle Konya’da 2 bin 170 okulda 35 bin 570 öğretmen, 543 bin 379 öğrenciyle birlikte ders başı yaptıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okulların kapısından içeri adım atan her bir öğrencinin, sadece bir okul yılına başlamadığı, aynı zamanda hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını belirtti. Başkan Altay, “Geleceğimizin teminatı olan bu tertemiz yürekler, inşallah yarının liderleri, bilim insanları ve girişimcileri olacak. Sevgili çocuklar, sizler; ülkemizin en kıymetli varlıkları, umudu ve neşe kaynağısınız. Bizim için her şeyden önemlisiniz. Sizlerin eğitimi ve güzel hasletlerle yetişmeniz, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu yüzden, sizlere sadece ders kitaplarıyla değil, sevgiyle ve ilgiyle yaklaşıyoruz. Hepinize hayat boyu başarı ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

VELİ VE ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Öğretmenlerin ve velilerin, öğrencilerin eğitim hayatı boyunca en büyük destekçisi olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, şunları kaydetti:

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“Değerli öğretmenlerimiz, sizler, sevgili öğrencilerimize rehberlik ederek ve onların geleceğini inşa ederek, çok büyük bir vazifeyi yerine getiriyorsunuz. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerine, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına büyük katkı sağlıyorsunuz. Bu önemli vazifeyi en güzel şekilde sürdürdüğünüz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Değerli velilerimiz; çocuklarımızın eğitimi, hiç şüphesiz sadece okulun değil, aynı zamanda ailelerin de sorumluluğudur. Sizlerin desteği, çocuklarımızın başarısında büyük bir etkendir. Hepiniz onlara sevgiyle yol göstererek, en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlıyorsunuz. Fedakârlığınız için her birinize can-ı gönülden teşekkür ediyorum.”

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE ÖNCELİKLİ OLARAK YER VERDİK

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilere destek olmayı, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışının en önemli ilkelerinden biri haline getirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Yarınlarımızın teminatı olan tüm öğrencilerimize kaliteli bir eğitim imkânı sunarak; onların yeniliğe açık, kendine güvenen, araştırmacı ruha sahip, milli ve manevi değerler ışığında yetişen bireyler olmalarını sağlamak, hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. Şehrimizde yaptığımız tüm çalışmalarda, milli bir sorumluluk olarak gördüğümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine öncelikli olarak yer verdik. Bilgehanelerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz, Genç KOMEK’lerimiz, Yaz Spor Okullarımız, Bilim Merkezimiz, Gençlik Kamplarımız ve daha birçok eğitim birimimizle, sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize en güzel şekilde destek oluyoruz. Güle Oynaya Camiye Gel ve Çocuklara İlk Oruç Hediyesi gibi projelerimizle ise onların manevi değerler ışığında yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Bunlar gibi daha onlarca projemizle sevgili öğrencilerimizin fırsat eşitliği içerisinde eğitimlerine devam edebilmeleri için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarı, mutluluk ve bolca öğrenme fırsatları getirmesini temenni ediyorum. Değerli öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize kolaylıklar diliyorum.”

“BAŞARI DOLU BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI İNŞA ETMEK İÇİN SEFERBER OLDUK”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, “İlköğretim haftamızda güzel bir başlangıçla, başarı dolu bir eğitim öğretim yılını inşa etmek için seferber olmuş durumdayız. Okullarımız hazır. Öğretmen arkadaşlarımız heyecanla görevine başlamış, öğrencilerimizdeki coşkuyu zaten görüyoruz. Şehrin yöneticileri hep birlikte, beraberce geleceğimiz olan çocuklarımız için seferber olduk. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz, sizin de gayretli çalışmalarınızdan sizleri kutluyor, tebrik ediyor, sizlere de başarılı çalışmalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“OKUL ÇEVRELERİNİN GÜVENLİĞİNİ HEP BERABER SAĞLAYACAĞIZ”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, eğitimin bütün alanların, bütün sektörlerin bireysel ve toplumsal gelişimin hem özünü, esasını belirlediğini hem de lokomotif mahiyetinde olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yönüyle de öğretmenlerimizin rehberliği hem çocuklarımız açısından hem toplumsal kalkınmamız açısından çok önem arz ediyor. Çocuklarımızın neşesi aslında yaşam sevincini oluşturmada en önemli husus. Çocuklarımızın bu aşkı, bu şevki, bu heyecanı daim olsun. Öğretmenlerimizin güzel bir şekilde bu rehberliği elbette çok önemli. Eğitime katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyelerimize teşekkür ederiz. Eğitim-öğretim döneminin hayırla ve huzurla ifa edilmesini temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Özkan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk ders zilini çaldı. Vali Özkan, Başkan Altay ve protokol daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve ilçe milli eğitim müdürleri de katıldı.