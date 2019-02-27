Başkan Altay, ‘İşte benim şehrim’ dedi Konya için iddialı projelerini anlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Konya için hazırladıkları yeni dönem projelerini Benim Şehrim isimli programda kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay’ın yeni dönem projeleri arasında Trafik ve Ulaşım, İmar ve Şehircilik, Spor, Kültür-Sanat, İnovasyon - Bilim ve Teknoloji, Turizm, Şehir Pazarlama ve Dış İlişkiler, Gençlik ve Eğitim, Aile ve Çocuk, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, İletişim – Ortak Akıl ve Birlikte Yönetim, KOSKİ-Altyapı Yatırımları ana başlıkları yer alıyor.

Başkan Altay projelerini şöyle sıraladı:

-Biz gönüller yapacağız, gönül kazanacağız ve gönülden hizmet ederek Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneğini Konya’mızda sergileyeceğiz. Bu pencereden baktığımızda AK Partimizin 31 Mart seçimleri için belirlediği Gönül Belediyeciliği sloganı da elbette en çok Konya’mıza yakışacak. Konya’mızı huzurun ve mutluluğun başşehri yapacağız. Tüm çalışmalarda hemşerilerimizin Konya’mız için Benim Şehrim demelerini amaçlıyoruz. Planlı olarak gelişeceğiz ve her şeyden önemlisi Konya’mızı sizlerle birlikte yöneteceğiz.

-Konya’da şehir içi trafiği düzenleyecek yeni bir sistem üzerinde hazırlık yaptık ve bu yıl içinde vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Söz konusu sistemle özellikle akıllı telefonlardan Konya’nın trafik yükünü anlık olarak belirleyip alternatif güzergâhlardan ulaşımı rahatlatmayı planlıyoruz. Şehrin en işlek ulaşım aksında kalan Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni Aksaray-Ankara kavşağına taşımayı hedefliyoruz.

-Yeni Tren Garı binası 2019 yılı ikinci yarısında hizmet vermeye başlayacak. Aksaray Yolu’nda yaklaşık 3 bin araçlık yeni kamyon garajı yapacağız.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-TOKİ işbirliğiyle Konya’ya yeni sosyal konut kazandırmak için çalışmalara başladık. Beyhekim Hastanemiz civarında yapılacak konutlar ve sosyal donatılarla dar gelirli hemşerilerimizin konut edinmelerini kolaylaştıracağız. Toplu Konut Projemizin ilk etabında 1.000 daire yapmayı hedefliyoruz.