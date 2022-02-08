Başkan Altay: 28 ilçemize 3 yılda 2 milyar 151 milyon lira yatırım yaptık

Programda ilçelere yapılan yatırımları sunumla anlatan Başkan Altay, “Sorumluluk alanımıza giren ilçe ve mahallelerimizde 3 yılda 2 milyar 151 milyon liralık yatırım yaptık. Yeni Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan şehir olan Konya’mızda, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla yaptığımız çalışmalar ilçelerimizin kalkınmasına, insanımızın refah düzeyinin artmasına katkı sağlıyor.” diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Konya Büyükşehir Belediyesi, bütün ilçelerimizde belediyelerimizle, teşkilatlarımızla beraber Türkiye’de aslında bir belediyecilik modeli ortaya koyan örnek bir belediyemiz.” ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptıkları değerlendirmede Konya’nın 2022 yılı eğitim bütçesini 1,3 milyar liraya çıkardıklarının müjdesini verdi. Başkan Altay’a Konya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bakan Özer, “Konya’nın bir güzelliği de müthiş bir uyum içinde olması. Uyumun olduğu yerde bereket oluyor. Biz de bakanlık olarak bu bereketin artması için her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında merkez dışındaki 28 ilçede hayata geçirilen yatırımları değerlendirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki programa Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Halil Etyemez, Ahmet Özdemir, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda bugüne kadar merkez dışındaki 28 ilçeye yapılan yatırımları tek tek anlatan Başkan Altay, 42 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük yerel yönetimi olarak 31 ilçede Konyalılar için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Belediyeler olarak ülkenin ve şehirlerin kalkınması için en mühim hizmetlerden birini icra ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapacağımız yatırımlara birlikte karar veriyor, hep birlikte hemşehrilerimizin gönüllerinde yer ediniyoruz. Şükürler olsun ki; pandeminin zor şartlarına rağmen 2021 yılında 31 ilçemizde hep birlikte önemli yatırımlar yaptık, güzel projeleri hayata geçirdik. 2022 yılının da hem Konya’mız hem ülkemiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Konya’mızda bu sorumluluğu yerine getirebilmek adına canla başla çalışan tüm Belediye Başkanlarımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Biz insanımıza değer veriyor ve şehrimizi bu bilinçle inşa ediyoruz

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Günümüz şehir hayatında insana dair ne varsa belediyelerin görev alanına girmektedir. Çünkü insana verilen değer, şehirlerde yaşam standartlarının hangi seviyede olduğu ile ölçülür. Biz insanımıza değer veriyor ve şehrimizi bu bilinçle inşa ve ihya ediyoruz. Bu doğrultuda Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızla doğrudan insan hayatına dokunan hizmetler üretmek için çalışıyoruz.”

3 yılda 28 ilçede 630 kilometre kanalizasyon çalışması yaptık

Başkan Altay, “Aslında ilçelerimizde yürüttüğümüz çalışmaların amacı tüm altyapı sorunlarının ortadan kalkmasını; çiftçimizin, üreticimizin desteklenerek yaşadıkları yerde kazanmalarını, hemşehrilerimizin mutlu olmalarını sağlamaktır. Bunun için; son 3 yılda 28 ilçemizde 630 kilometre uzunluğunda kanalizasyon çalışması yaptık. 315 milyon liraya mal olan bu projelerle, şehrimizin kanalizasyon altyapısını çok daha güçlü hale getirdik. Türkiye’nin en fazla su şebekesine sahip ve en yaygın su hizmeti veren illerinden biri olan Konya’mızda hayata geçirdiğimiz projelerle örnek olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Su ile ilgili çalışmalar

28 ilçede 1.650 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi yaparak büyük bir başarıya imza attıklarını kaydeden Başkan Altay, “28 ilçemizin su sıkıntısını çözmek amacıyla yaptığımız içme suyu şebekesi yatırımlarımızın tutarı 354 milyon lira. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bu süreçte 89 yeni su deposu ile depoların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi, yeni terfi çalışmaları ve foseptik kaptaj çalışmaları yaptı. 28 ilçemizde yeni yapılan su depoları, terfi merkezleri, kaptajlar ile bunların bakım ve onarımı için 66,5 milyon liralık yatırım yaptık. Aynı zamanda ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaması için içme suyu şebekesinin ulaşamadığı bölgelerde sondaj kuyularımızla su hasretini giderdik. Toplam 257 su kuyusunu 241 milyon lira maliyetle açıp işletmeye alarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. ‘Yol medeniyettir’ şuuruyla şehrimizin her köşesine kaliteli ulaşım hizmeti götürmeye gayret gösteriyoruz. Yaklaşık 400 milyon liralık kaynakla 31 ilçemizin tamamında 1.269 kilometre mahalle yolunu ilçelerimizde hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. İlçelerimizdeki yolların kalitesini ve konforunu artırmak için 904 bin ton sıcak asfalt çalışması yaptık. Bu yatırımların maliyeti ise 300 milyon lirayı buldu.” ifadelerini kullandı.

Son 3 yılda 2 milyar 151 milyon lira yatırım gerçekleştirdik

Yeni Büyükşehir Yasası ile Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına giren ilçe ve mahallelerde son 3 yılda 2 milyar 151 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Altay, “Tüm bu yatırımları pandeminin zor şartlarına rağmen hep birlikte hayata geçirdik. Hep ifade ettiğim gibi tüm bu hizmetleri; değerle üreten, hızla gelişen, tarihine, kültürüne, doğasına, insanlarına sahip çıkan Konya’mızın, daha müreffeh yarınlara ulaşması için yapıyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan şehir olan Konya’mızda, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla yaptığımız çalışmalar ilçelerimizin kalkınmasına, insanımızın refah düzeyinin artmasına katkı sağlıyor. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tüm ilçelerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Yaptıkları tüm yatırımlarda kendilerine en büyük desteği sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tüm Konyaklılar adına teşekkür eden Başkan Altay, “Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Emine Erdoğan Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Yine, her zaman yanımızda olan hemşehrilerimiz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, bugün bizleri yalnız bırakmayan Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Leyla Şahin Usta’ya, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti ve MHP İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve gönülden desteklerini yanımızda gördüğümüz Konyalılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

AK Parti belediyeciliğin en güzel örneklerini Konya'da görüyoruz

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “Konya yüzölçümü en büyük il. Bir uçtan bir uca 500-600 kilometre mesafeler var. Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten büyük bir azimle ilçe belediye başkanlarımızla koordineli güzel yatırımlara imza attılar. AK Parti belediyeciliğin en güzel örneklerini Konya’da görüyoruz. İşte eserler, işte Büyükşehir Belediye Başkanı, işte bakanlar, işte milletvekillerimiz. Hepinizin bu konulan taşlarda, tuğlalarda emeğiniz var. Allah hepinizden razı olsun.” açıklamasında bulundu.

Çalışma aşkınız varsa Allah'ın izniyle çok işler başarılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Yapılan sunumda gördüğümüz şey şu; eğer bir derdiniz varsa, çalışma aşkınız varsa, bu ülkeye, bu vatana hizmet etmeyi kendinize bir hedef olarak koymuşsanız Allah’ın izniyle çok işler başarılabiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, bütün ilçelerimizde belediyelerimizle, teşkilatlarımızla beraber Türkiye’de aslında bir belediyecilik modeli ortaya koyan örnek bir belediyemiz. Hizmetle beraber gönül almaya, gönüllere girmeye, sosyal devlet anlayışını yerel olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla birleştiren, yaptığı faaliyetlerinde sadece alt-üst yatırımlar olarak değil, gençlerimizin, çocuklarımızın, engellilerimizin, kadınlarımızın her türlü ihtiyaçlarına da yönelik manevi yönden de desteklenecek pek çok çalışmalara da imza atıyor. Bu vesileyle de ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz.” dedi.

Hedefine insanı alan bir hizmet anlayışı var

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanımızın sıraladığı hizmetler gerçekten Konya’da bir örneklik teşkil ediyor. Esasen bu eserlere baktığınızda hedefine insanı alan bir hizmet anlayışı var. İnsanın aklına, vicdanına, kalbine dokunabilme çok önemli. Belediyelerimiz başta olmak üzere herkesin merkezi idareyle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber esasen insanı odağa alan anlayış çok önemli. Bu hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum.”

Konya'nın 2022'de 700 milyon lira olan yatırım bütçesini 1.3 milyara çıkardık

Son olarak konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bakanlığın 2022 yılında Konya’da yaklaşık 700 milyon liralık yatırım bütçesi olduğunu dile getirdi. Bugün yaptıkları değerlendirmede Konya’ya 20 tane daha ilkokul ve ortaokul kazandıracaklarını kaydeden Bakan Özer, “Yaklaşık 500 milyonluk bir yatırıma 700 milyon ilave ettik. Aynı zamanda 100 milyonluk bir güçlendirme ödeneğini de Konya’mıza tahsis etmiş olduk. Yani 2022’deki 700 milyon lira olan Konya eğitim yatırımı 1,3 milyara çıkmış oldu. İnanıyorum ki bu yatırımlar hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve Konya’mıza bu rakamı çok daha üst seviyelere çekecek şekilde yeni yatırımları verebilme imkanımız olacak. Bu yatırımların Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu bereketin artması için her türlü desteği vermeye hazırız

Başkan Altay’a Konya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bakan Özer, “Ayrıca diğer tüm ilçe belediye başkanlarımıza bu hayırlı başarı hikayelerinin ortaya çıkartılmasındaki katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizim medeniyetimizdeki en önemli değer, insanların hayırlısının ne olduğunun tanımlandığı sözcükte yatıyor. Bizim medeniyetimizde insanın en hayırlısı insanlara en faydalı olanlar olarak tanımlanmaktadır. İşte bu da belediyenin aslına tecessüm ettiği alanlardan biridir. İnsanlara faydalı olmak, onlara modern bir kentte sahip olması gereken her türlü imkana sahip olmasını kolaylaştırmak aynı zamanda sosyal devlet olarak her türlü hizmeti sunabilmek hakikaten çok önemli. Konya’nın bir güzelliği de başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm milletvekilleri müthiş bir uyum içinde olması. Uyumun olduğu yerde bereket oluyor. Biz de bakanlık olarak bu bereketin artması için her türlü desteği, her türlü katkıyı vermeye hazırız. Her zaman yanınızda olacağız. Tüm bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.