0553 313 94 23

Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:36
Başkan Alkayış’tan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış,inancımızın ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak sevgi ve saygı atmosferinin hakim olduğu, dostluk ve kardeşliklerin en güzel örneklerinin yaşandığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Başkan Alkayış açıklamasında, “Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının doruk noktasına ulaştığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde idrak edildiği çok özel günlerdir.


Bu sebeple millet olarak binlerce yıldır bu topraklarda hakim kıldığımız sevgi ve kardeşlik iklimi ekseninde, bayramın birleştirici ve bütünleştirici havasını milletimizin tüm fertlerinin en güçlü şekilde hissetmesini ve yaşamasını sağlayacak tutum ve davranışlar içerisinde bulunmamız büyük önem arz etmektedir.


Bu çerçevede bayram süresince şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine onların hepimizin ailesi olduğunu hissettirmeye, kimsesiz, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızın yanında olmaya, aile efradımızla bir araya gelmeye, büyüklerimizi ziyaret ederek hayır duasını almaya, küçüklerimizin mutluluğuna ortak olmaya ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama ve yaşatmaya gayret göstermeliyiz.


Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyamanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın yeryüzünde barış ve huzur ikliminin egemen olmasına vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:36
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    1. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    2. Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı
    3. Kızılırmak Deltası’nda bisiklet ve kuş..
    4. Başkentte iş adamına araç içinde infaz
    5. Borsa günü yükselişle tamamladı
    6. Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve..
    7. Annelere buraya! Çocuklarınızı..
    8. Depremlerin ardından korkutan..
    9. İneği ölen yaşlı kadına Vali..
    10. Sparta Prag-Trabzonspor
    11. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    12. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    13. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    14. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    15. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    16. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    17. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    18. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    19. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    20. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    21. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    22. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    23. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    24. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    25. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    26. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    27. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    28. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    29. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    30. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!