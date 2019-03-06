0553 313 94 23

Başkan Alıcık seçim çalışmalarına hız verdi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:34
Başkan Alıcık seçim çalışmalarına hız verdi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.


Başkan Alıcık, yeni dönemde sosyal ve ekonomik hayata dokunan projeleri hayata geçireceklerini belirtti.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Çobanlar ve Yeşildere Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.


31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, “Şimdiye kadar 82 mahallemizin tümünü tek tek ziyaret ettik. Bunun yanı sıra derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. 10 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. İnşallah halkımızın desteğiyle bir 5 yıl daha edeceğiz. Bizim amacımız yaşanılabilir kentler sıralamasında uzun yaşam şehri Nazilli’mizi daha üst sıralara taşımak. Bu nedenle hiçbir zaman günübirlik projelerle değil bundan sonraki 10,20, 30 yılı hesap ederek planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında Nazilli’mizi bambaşka bir noktaya taşıdık. Önümüzdeki dönemde de sosyal ve ekonomik hayata dokunan projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.


Mahalle ziyaretleri sırasında kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan Çobanlar ve Yeşildere halkına teşekkür eden Alıcık, “Bizleri büyük bir sevgiyle kucaklayan, bizlere teveccüh gösteren herkesten Allah razı olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn Monroe mozaik atölyesi
    1. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    2. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    3. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    4. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    5. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    6. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    7. ABD’den peş peşe S-400 açıklamaları
    8. GÜNCELLEME- Ümraniye'de cinayet
    9. Karaisalı Yerköprü’de temizlik
    10. Pochettino'ya iki maç ceza
    11. Kütahya Güzel Sanatlar MYO’da Kadınlar..
    12. Migren ağrılarının esiri olmayın
    13. Kahta’da özel eğitimli öğrenciler için..
    14. Evinde beslediği aslanlar tarafından..
    15. Okullar Arası Bocce Müsabakaları sona..
    16. Boks müsabakaları sona erdi
    17. "Sağlık Festivali" 14 Mart’ta başlıyor
    18. Okullar arası futbolda şampiyonlar..
    19. Yeşilay Derneği’nden Rektör..
    20. İran'da bağımlılık tedavi merkezinde..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!