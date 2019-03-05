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Başkan Alıcık oda başkanları ile bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde oda başkanları ile bir araya geldi.

05 Mart 2019 Salı 13:27
Başkan Alıcık oda başkanları ile bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde oda başkanları ile bir araya geldi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç’un ev sahipliğinde oda başkanları ile bir araya geldi.


Nazilli Belediye Başkanı olarak esnaf ve sanatkarların her zaman en büyük destekçisi olduğunu belirten Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek esnafımızla gerekse oda başkanlarımızla her zaman uyum içinde çalıştık. Nazilli’mizde sayısız iş yeri açılışına katılarak yeni girişimcilerimize destek verip yanlarında olduk. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


2019-2024 döneminde hayata geçirilecek projelerle Nazilli’de hem sosyal hem de ekonomik hareketliliğin sağlanacağını belirten Başkan Alıcık, “Bağımsız bir Sümer Üniversitesi’nin kurulması ile birlikte Nazilli’mizde öğrenci sayısı artacak. Bu anlamda esnafımıza da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Örnek verecek olursak, Sümer Mahallesi’nde bulunan kafelerimizden emlakçılarımıza kadar bacasız sanayi olarak gördüğümüz üniversitemizin mevcut potansiyeli dahi aşağı Nazilli’yi kalkındırmış ve hareketlendirmiştir” sözlerini kaydetti.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız’ sözünü hatırlatan Alıcık; “Nazilli’mizde yıllardır mesleğini icra eden, ilçemize sayısız katkısı bulunan ustalarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:27
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