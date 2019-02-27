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Başkan Alemdar, teşkilat üyeleriyle biraraya geldi

AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programda Serdivan Belediye Meclis Üyesi Adayları ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10 yılda Serdivan’da 1,3 Milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:28
Başkan Alemdar, teşkilat üyeleriyle biraraya geldi

AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programda Serdivan Belediye Meclis Üyesi Adayları ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10 yılda Serdivan’da 1,3 Milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.


AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı’nın Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarıyla tam kadro yer aldığı geniş katılımlı toplantıda; açılış konuşmasını yapan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, seçim çalışmalarını Cumhur İttifakı çatısı altında yürüttüklerini belirterek “Yusuf Başkanım ile birlikte Serdivan’ı adım adım geziyoruz. İttifakın ne kadar uyum içinde bir birliktelik oluşturduğunu hemşehrilerimiz nezdinde görüyoruz. İnşallah 31 Mart’ta Cumhur İttifakı çatısı altında gireceğimiz mahalli idareler seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağız” dedi.



“Asfalt fabrikamızla hizmet kalitemizi ve hızımızı arttırdık”


2009 yılında vatandaşların teveccühüyle göreve geldiklerini ve geride kalan 10 yıl içerisinde sağlıktan, spora, kültürden sanata, temel belediyecilik hizmetlerinden sosyal belediyeciliğe kadar farklı birçok alanda vizyon projeleri hayata geçirdiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Serdivanımıza 10 yılda 1,3 Milyar TL değerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için yaklaşık 10 bin metrekarelik yeni belediye binası inşa ettik. Serdivanımız planlı bir şekilde gelişim gösterirken asfalt ihtiyacımızın da her geçen gün arttığını gördük. Hem bütçemizden tasarruf etmek, hem de yol çalışmalarımızdaki kaliteyi ve hızı arttırmak için 50 dönüm büyüklüğündeki alana kendi asfalt fabrikamızı kurduk. Böylece merkezinden en uç noktasında kadar Serdivanımızın asfalt ihtiyacını karşıladık. Asfalt çalışmaları kapsamında 515 kilometrelik yolu yenilerken 220 kilometre uzunluğunda da yaya kaldırımı yaptık” diye konuştu.



“Doğalgaz kullanıcısı 30 kat arttı”


Temiz enerji tüketimi için doğalgazı Serdivanımızda yaygın hale getirmek adına AGDAŞ ile ortak çalışmalar yürüttüklerine de değinen Alemdar, “Belediyemizin girişimleriyle alt yapı çalışmalarını da hızlandırdık. 11 bin 685 metre uzunluğundaki doğalgaz hattımızı 42 bin 311 metreye çıkardık. Böylece 2009 yılında bin 437 olan doğalgaz kullanıcımız 2009 yılında 30 kat artarak 44 bin 438’e ulaştı” ifadelerini kullandı.



“Darboğaz yeni bir kimlik kazandı


Alemdar sözlerinin devamında, “Çeşmesinden saat kulesine, fitness aletlerinden çocuk oyun gruplarına, yürüyüş yollarından dinlenme alanlarına kadar toplam 35 bin m2 alan üzerinde inşa ettiğimiz meydanlarımızı hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Bahçelievler, Kemalpaşa ve 32 Evler Mahallelerimizi birbirine bağlayan Darboğaz Deresi etrafında rekreasyon çalışması uygulayarak bölgeye yeni bir kimlik kazandırdık. Bin 600 metre uzunluğundaki 27 bin 500 metrekarelik alanda farklı konseptte tasarladığımız yaya köprülerinin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz için çok amaçlı serbest oyun grupları, çardakları ve bisiklet yollarıyla Darboğaz Deresi’ni basit bir kanal olmaktan çıkartarak bölgenin önemli sosyal akslarından biri haline getirdik.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:28
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