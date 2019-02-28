0553 313 94 23

Başkan Alemdar, ev ziyaretlerine devam ediyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ev ziyaretlerine devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Başkan Alemdar, ev ziyaretlerine devam ediyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ev ziyaretlerine devam ediyor.


Yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken’le birlikte Arabacıalanı Mahallesi’ne misafir oldu. Mahalle sakinleri ile birlikte çay sohbetinde bir araya gelen Başkan Alemdar, yerel seçim çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Serdivanlıların 31 Mart yerel seçimlerinde iradelerini bir kez daha ortaya koyacaklarına ve tercihlerini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanacaklarına gönülden inandıklarını belirten Alemdar, “İnşallah siz değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle 2009’dan bugüne, büyüyen ve tercih edilen Serdivanımıza en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.



“10 yılda yüzde 70,36 artış”


Serdivan’daki nüfus hareketleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Alemdar, Sakarya’nın nüfus bakımından en büyük 3 mahallesine Serdivan’ın ev sahipliği yaptığını ve bunlardan bir tanesinin de 22 bin 752 nüfusla Arabacıalanı Mahallesi olduğunu hatırlatarak, “Planlı şehirleşmeyle nüfusumuz 10 yılda yüzde 70,36 artış gösterdi. Bu oran Bilecik, Bolu, Düzce ve Yalova gibi komşu illerimizin nüfus artışından 2 kat fazla. Veriler Serdivan’ın tercih edilen bir ilçe konumuna geldiğini gösteriyor. Serdivan’daki bu artışta; planlı şehirleşmenin yanı sıra ticarette, eğitimde, sosyal ve kültürel çalışmalarda yakalanan başarı da önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.



“Yeni projelerle hizmete devam”


Gittikleri her mahallede, misafir oldukları her hanede sevinçle ve coşkuyla karşılandıklarını ifade eden Başkan Alemdar, “Hizmet yatırımlarımıza, yeni projelerle devam etmek istiyoruz. Serdivan için kurduğumuz güzel hayallerimizi, Allah’ın izniyle yine sizinle birlikte hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker, polis ve doktor kıyafeti giyip sınıflarda öğretmenlik yaptı
    1. Şırnak’ta engelli öğrenciler, asker,..
    2. Alanya Köprübaşı yolu açıldı
    3. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    4. Tilki köyde tavuk bırakmadı
    5. TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı
    6. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    7. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    8. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    9. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    10. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    11. Beşiktaş'tan Kayserispor'u imha planı
    12. Nevşehir Kalesinde define arayan 3..
    13. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    14. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    15. Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçı..
    16. DÖSİAD’dan Bakü çıkarması
    17. Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a..
    18. Baba tartıştığı oğlunu göğsünden..
    19. 263 Madenci anısına tırmanış yapılacak
    20. AK Parti İl teşkilatı; "Unutmadık,..
    21. Turizm şoförlerine eğitim
    22. İmran Han, Erdoğan'ı arayacak
    23. 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    24. Niğde’de üç kişi soba gazından..
    25. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    26. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    27. "Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda..
    28. Van'da çığ düştü! Ekipler ve onlarca..
    29. Çerkezköy TSO’da seçim heyecanı
    30. Kızılay’dan anlamlı yardım
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."