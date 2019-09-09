Başkan Aktaş’tan çocuklara Bursaspor forması

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor-Fenerbahçe hazırlık maçı öncesinde onlarca çocuğa Bursaspor forması dağıttı.

Fenerbahçe ve Bursaspor’un dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için düzenlediği maç, Büyükşehir Stadyumu’nda oynandı. Maçı Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ile birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma öncesinde tribünde yer alan çocuklara Bursaspor forması hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, forma dağıtarak geleceğin yöneticileri olan çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamak istediklerini söyledi. Açıklamasında kulüp için düzenlenen forma kampanyasına katılan işadamı ve STK’lara da teşekkür eden Başkan Aktaş, “Bursaspor sevgisini artırabilmek için bu tür organizasyonlara ağırlık vermeliyiz. En büyük arzumuz, bu sene şampiyon olarak tekrar ait olduğumuz yere, Süper Lig’e çıkmaktır” dedi.

Başkan Aktaş, karşılaşma öncesinde her iki takım oyuncularının da ellerini tek tek sıktı. Maça LÖSEV, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nden özel misafirler de katıldı.