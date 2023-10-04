Başkan Aktaş'tan Bursalılara sitem! Deprem kapıda, ücretsiz test imkanı verdik ama evini test ettiren yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında ortaklaşa yürütülecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi hakkında bilgiler vren Aktaş, Bursa'da sadece 1000 binanın sağlamlık testi yaptırdığına dikkat çekerek, "Biz depremden sonra bir ön test yapmak adına akademik odalarla iş birliği yaptık. Depreme yönelik her şehir bir karar almaya çalıştı. Fiili olarak herkes ben binamı anlamak istiyorum sıkıntılı mı? Değil mi? diyerek bize müracaat etti. Binanın 50 yıllık olması demek bu binanın illa çürük demek anlamına gelmiyor. Bunun bilimsel ve teknik olarak test edilmesi gerekiyor. Bunu ücretsiz bir şekilde yapma imkanı verdik. Üzülerek söylüyorum bin civarında bina müracaat etti. Geçen hafta arkadaşlara sordum 1 hafta boyunca sadece 1 bina müracaat etmiş. Neden korkuyoruz, "deprem" diye bir gerçek var bu gerçeği anlamamız lazım. JICA ile yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Bursa'nın bütünüyle alakalı mikro bölgelendirme işlemlerini tamamlamış olacağız. Artık herkes acı gerçekleri bu manada bilecek. Dolasıyla benim naçizane tavsiyem vatandaşlarımız bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsinler. Sadece onların rahatı ve geleceği için başka bir şey için değil. Şimdi keşke diyoruz. 6 Şubat depremi öncesinde 11 vilayetimizde kentsel dönüşüm olsaydı da keşke bu sıkıntıları yaşamasaydık 52 bin kaybımız olmasaydı. Bazı çocuklar anne babasız kaldı bazı anne babalar da maalesef eşlerini ve evlatlarını kaybetti. Keşke bu acıları yaşamasaydık. Ama artık geçti. Keşke demeden bu fiiliyatı yerine getirmek gerekiyor" diye konuştu.