Başkan Akpınar, 105 mahalle muhtarıyla iftarda buluştu

Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşen programda konuşan Başkan Akpınar, mahalle muhtarlarını yalnızca birer temsilci değil, aynı zamanda yol ve mesai arkadaşı olarak gördüklerini ifade etti.

“Belediyecilik masa başında değil, mahallede yapılır” anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesine eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan her mahalleye aynı hassasiyetle yaklaştıklarını dile getiren Başkan Akpınar, her hafta bir mahallede belediyenin tüm birimleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu hafta 81. mahallede toplantı düzenlediklerini ifade eden Başkan Akpınar, Fen İşleri’nden Temizlik İşleri’ne, Park ve Bahçeler’den İmar birimlerine kadar tüm belediye dinamikleriyle sahada olduklarını kaydetti. Vatandaşların taleplerini yerinde dinlediklerini ve çözüm üretme noktasında ilgili tüm kurumlarla temas kurduklarını belirten Akpınar, “Kurum ayırt etmeksizin, vatandaşımızın talebini çözüme kavuşturmak için tüm girişimlerde bulunuyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını bir bir çözüme kavuşturacağız” dedi.

Ramazan ayının bereketine ve faziletine de değinen Başkan Akpınar, bu mübarek ayın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya ‘âmin’ demenin önemine dikkat çeken Başkan Akpınar, Dulkadiroğlu’nda birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Program sonunda mahalle muhtarlarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Akpınar, “Sizler mahallelerimizin gözü, kulağı ve sesisiniz. Hep birlikte Dulkadiroğlu’muzu daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha güçlü bir ilçe haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Heyecan Bahçesi’nde gerçekleşen iftar programı, yapılan duaların ardından samimi sohbet ortamında sona erdi.