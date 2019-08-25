Başkan Akman’dan Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapısının Türklere sonuna kadar açılarak günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyleyen Başkan Akman, Malazgirt Zaferi’nin aynı zamanda Türklerin gök kubbe altındaki birlikteliklerinin kıyamete kadar sürmesinin sembolü olduğunu ifade etti. Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin Büyük Komutan Sultan Alparslan’ın askeri dehası ile kazanıldığına vurgu yapan Başkan Akman, “Malazgirt Zaferi sonucunda sadece Türk tarihi değil aynı zamanda dünya tarihinin de akışı değişmiştir. Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Anadolu’da; barış, huzur ve mutluluk içinde, millet olarak birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir” dedi.

Anadolu’nun kapılarını Türkler’e açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Ağustos tarihlerinde Muş’un Malazgit ilçesinde düzenlenecek olan etkinliklerle kutlanacağını dile getiren Başkan Akman, Tuşba Belediyesi olarak etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz araç tahsis ettiklerini dile getirdi. Araçların saat 07.30’da hareket edeceğini de kaydeden Başkan Akman, “26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü en içten duygularımla tebrik ediyor, bu kutlu zafere önderlik eden büyük komutan Sultan Alparslan ile aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.