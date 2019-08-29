Başkan Akman’dan 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 30 Ağustos Zaferi’nin tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş, bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almış bir milletin esarete karşı boyun eğmemenin simgesi olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 30 Ağustos Zaferi’nin, ülkeyi parçalamak isteyenlere karşı bir milletin tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanıldığını kaydetti. Hedeflerinin, Türkiye’yi daha ileriye götürmek, ülkeyi dünyanın en güçlü demokratik ülkeleri arasında yer almasını sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimizin makus kaderini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir” dedi.

Ülkemizin birliğine, dirliğine ve bölünmez bütünlüğüne yönelik hain saldırıları yapanların asla kötü emellerine ulaşamayacağına vurgu yapan Başkan Akman, hainlerin kurdukları tuzaklarına kendilerinin düşeceğinin altını çizdi. Başkan Akman, “Aziz milletimiz Milli Mücadele Zaferleri’ne 15 Temmuz’da bir yenisini daha eklemiştir. Milletimizin ikinci kurtuluş savaşı olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ile milletimiz bir kez daha kenetlenmiş, tek vücut olmuştur. Yurdun dört bir yanını sarmış iç ve dış mihraklar bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyor ve kenetliyor” ifade etti.

“Milli mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır” diyen Başkan Akman, “Milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferlerden ilham alarak, demokrasimizi güçlendirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman kahramanlık destanları yazmış ve hiç bir zaman bir gücün esareti altına girmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.