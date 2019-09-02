Başkan Akın’dan Turgutlu’ya ’Müzik okulu’ sözü

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri dolu dolu geçmeye devam ediyor. Şenlikler kapsamında düzenlenen Abdal Kültürleri Gecesi’nde Turgutlulu üflemeli saz ustaları zurnaları ve klarneti ile resital sunarak Turgutlu’yu müziğe doyurdu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda düzenlenen konserde bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın “Turgutlu Çetin Akın sözünü iyi bilir. Allah nasip ederse 5 yıllık süre içerisinde Turgutlu’ya müzik okulu kazandırmak istiyorum” dedi.

Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Turgutlu’da dolu dolu kutlanmaya devam ediyor. Şenlikler kapsamında ilk olarak saat 19.00’da Eski Belediye binasında yazar Muzaffer Özdemir, mini bir konser verip, söyleşiye katılarak kitaplarını imzaladı. Günün son programı ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleşti. Turgutlu’nun yetiştirdiği üflemeli saz ustalarının yer aldığı ve Bozlak Bağlama grubunun da katıldığı Abdal Kültürleri Gecesi’nde Turgutlu tabiri caizse müziğe doydu. İlk olarak sahneye çıkan klarnet sanatçısı Eren Mert İlbey klarneti ile çaldığı birbirinden güzel parçalar alanda bulunanlara coşku dolu anlar yaşattı. Bozlak Bağlama grubunun seslendirdiği Türküler ile geceye ayrı bir renk katarken daha sonra sahneye sırasıyla Serdar Soğukkuyu, Işık Soğukkuyu ve Fuat İlbey çıktı. Zurna ustaları zurna şovları ile konsere gelenlere adeta müzik ziyafeti çekti.

Müzik Okulu sözü

Konser sonrası sahneye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın üflemeli saz üstatlarına çeşitli hediyeler takdim etti. Turgutlu’ya bir müzik okulu açma projesi olduğunu belirten Başkan Akın, “Bugün şenliklerimizin üçüncü gecesi. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi Turgutlu’nun evladı ve muhteşem bir konser verdiler. Geçenlerde Subaşı Mahallesinde bir düğüne katılarak duygularımı ifade etmiştim. Burada bir kez daha söylüyorum. Subaşı Mahallesi benim için özel. Benim Turgutlu için müzik anlamında bir projem var. İnşallah bu 5 yıl içerisinde Turgutlu’muza müzik okulunu kazandıracağım. Bütün Turgutlu Çetin Akın sözünü artık biliyor. Her şey çok güzel olacak diyorduk, bundan sonra bu gece ki gibi her şey muhteşem olacak. İyi varsınız. Turgutlu sizin gibi üstatlara sahip olduğu için ne mutlu. Çok güzel bir resital sundunuz. Nefesinize, yüreğinize sağlık” dedi.

MHP’li Eski Vekilden Başkan Akın’a övgü

Konseri izleyenler arasında yer alan 25. dönem MHP Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ı sahneye konuşmasını yapması için davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a Orhan’dan övgü dolu sözler geldi. Başkan Çetin Akın’a Turgutlu’nun evlatlarına sahip çıktığı için teşekkür eden Orhan, “Bu gece çok duygulandım. Öncelikle Turgutlu’nun sanatkâr çocuklarının farkına varmayan, onları değerlendirmeyen geçmiş dönem belediye başkanlarımıza teessüflerimi iletiyorum. En büyük hayalim Turgutlu’da zurnanın icra edilmesine olanak sağlanmasıydı. Değerli Belediye Başkanımızın ağzından müzik okulu müjdesini aldık. Kendisine bu konuda teşekkür ediyorum. Ayrıca zurna için ayrı bir gece tertip eden ve Kasabamızın evlatlarına sahip çıkan Başkanımız Çetin Akın’ı tebrik ediyorum. Bu bile bu memlekete büyük hizmettir. Türk’ün kültürünün temelinde zurna vardır. Zurnanın büyük üstatları da işte burada. Turgutlu bunun farkına vardı. İnşallah devamı da gelecek diyorum” dedi.

Başkan Akın Orhan’a sözleri için teşekkür ederek 6 Eylül’e kadar sürecek olan etkinliklere davet etti.