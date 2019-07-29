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Başkan Akın CHP’nin Başkanlar Çalıştayı’na katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
Başkan Akın CHP’nin Başkanlar Çalıştayı’na katıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın 11’i büyükşehir 10’u il olmak üzere toplam 252 belediye başkanıyla beraber CHP’nin Afyonkarahisar’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katıldı. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çalıştayda Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve uzmanlar tarafından yerel yönetimlerde izlenecek yol haritası çıkarıldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Afyonkarahisar’da partimizin düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayında yerel yönetimlerde izleyeceğimiz yol haritasını çıkardık. Çok verimli bir çalıştay geçirdik. Hem büyükşehir belediye başkanlarımızla görüş alışverişinde bulunduk hem de çevremizdeki seçilen ilçe belediye başkanlarıyla tanışıp birlikte neler yapabileceğimizi konuştuk. Ayrım yapmayan, adil, şeffaf, hesap veren, dezavantajlı grupların yanında olan, sosyal belediyeciliği ön plana çıkaran hizmet anlayışı gibi belirlediğimiz ilkeleri hizmet ederek, çalışarak tüm vatandaşlarımıza göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
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