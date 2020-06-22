  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Akgün, Sancar ailesinin acısını paylaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:10:09 -
Başkan Akgün, Sancar ailesinin acısını paylaştı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sancar ailesini acı gününde yalnız bırakmadı.


Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın abisi emekli binbaşı Tahir Sancar’ın cenaze törenine katılan Başkan Dr. Hasan Akgün, Sancar ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. 74 yaşında hayata gözlerini yuman Tahir Sancar’ın cenaze töreni öğle namazına müteakiben Büyükçekmece Kuba Camii’nde gerçekleştirildi.


Tahir Sancar’ı son yolculuğuna uğurlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Sancar ailesine sabır diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz. Allah sevenlerine sabır versin” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı