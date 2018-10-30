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Başkan Ağaoğlu'ndan Okay Yokuşlu itirafı!

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Okay Yokuşlu'nun yanlış takıma transfer olduğunu söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 11:48
Başkan Ağaoğlu'ndan Okay Yokuşlu itirafı!


Transfer hakkında TRT Spor'a değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu, Okay Yokuşlu için de çarpıcı bir yorumda bulundu ve şunları söyledi:

“Oyuncuların hepsi değerini bulduğu takdirde transfer edilebilir. Buna başkan da dahil. Onazi, Burak, Kucka, Yusuf, Abdülkadir'e transfer teklifi geldi. Bazı kulüpler işi son saatlere sıkıştırıp (Nasıl olsa bunlar ekonomik sıkıntı içindeler) değerinin çok çok altında bir rakama almak istediler. Okay'ın transferi benim içimi acıttı. Ben onu o paraya vermezdim. O kulübe de vermezdim Onun yeri İspanya'da ilk 4'e oynayan takımlarda oynamaktı. Tabii ki hem beni gururlandırır hem camiayı. Benfica kulübünün geçen yıl kazandığı bonservis bedeli 90 milyon euro, Trabzonspor'un batırdığı para 1 milyar... Biz Ersun Yanal'a ve yardımcılara en büyük tazminatı ödedik.”

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:48
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