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Başkan adayı Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı sanayi esnafıyla buluştu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:52
Başkan adayı Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı sanayi esnafıyla buluştu. Esnafa Marmaris’le ilgili projelerini anlatan Yazıcı, ziyaret ettiği bir fırında gözleme yapan kadına da yardım etti.


Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı haftanın son iş günündeBeldibi Sanayi Sitesi’ndeki esnafı ziyaret etti. İlk olarak bir fırına uğrayan Yazıcı, gözleme beklerken bir ara gözleme ustası çalışanla beraber gözleme yaptı. Yazıcı’nın gözlemeyi yaparak beraberindekilere ikram ettiği anlar renkli sahne oldu.Ardından Beldibi Bacakoğlu Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Yazıcı’nın esnafla gerçekleştirdiği koyu sohbette konu, Marmaris’in geleceği ve Yazıcı’nın projeleri oldu. Yazıcı, esnafın beklentilerine ve taleplerine ilişkin söylediklerini, not aldı.Sanayideki esnafa misafirperverliklerinden ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yazıcı’nın sonraki adresi davetli olduğu bir mağazanın açılışı oldu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:52
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