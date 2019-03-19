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Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip komutan’ eleştirisine cevap

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

19 Mart 2019 Salı 09:50
Başkan adayı Ulusoy’dan ‘tabip komutan’ eleştirisine cevap

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 18 Mart’ta farkındalık oluşturmak amaçlı düzenlenen tiyatro gösterisinde Tabip Komutan’ı oynamasını eleştirenlere yanıt vererek, “Bundan daha büyük bir gurur olur mu? Şerefli Türk askerinin ecdadımın üniformasını giymek kadar daha büyük bir gurur olabilir mi?” dedi.


18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünde Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonu’nda şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ve çok sayıda davetli katıldı.


Programda bir konuşma yapan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 14 Mart Tıp Bayramı’nın kutlanılmasının sebebini anlattı. Ardından 18 Mart’ta farkındalık oluşturmak amaçlı düzenlenen tiyatro gösterisinde Tabip Komutan’ı oynamasını eleştirenlere yanıt veren Ulusoy, “Dediler ki ‘Hocam 18 Mart, Çanakkale’de 21 yaşındaydı herkes. Nasıl bir zafer, bir medeniyet orada direnmiş, 15’liler orada kahramanlık şiirleri yazdırmışlar. Dediler ki bana böyle bir çalışmamız var. Böyle bir canlandırmamız var. Ecdadımızı tekrar yaşamak ve onların yaşadıklarını da yaşatmak istiyoruz dediler. ‘Sizde Türk Tabip Komutan olur musunuz’ dediler. Bundan daha büyük bir gurur olur mu? Şerefli Türk askerinin ecdadımın üniformasını giymek kadar daha büyük bir gurur olabilir mi? Bizde dün bunu canlandırdık. Ben o üniformayı giydim, yine giyerim. Bu topraklarda ne kahramanlıklar yazılmış, bu ecdat ne kahramanlıklar yazmış. Biz böyle bir ecdadın böyle bir milletin torunlarıyız” dedi.


Ulusoy, konuşmasının devamında Türkiye tarihinde birçok kahramanın da olduğunu ifade ederek, “Benim annemin dedesi 1986 yılında 124 yaşında vefat etti. 93 Harbi Gazisi’ydi, Kurtuluş Savaşı gazisiydi, Atatürk’ün de silah arkadaşıydı. Atatürk’ümüz baş tacımız en önemli değerimiz. Kimsenin de tekelinde değil, kimse de bunun üzerinden siyasi polemikler siyasi rantlar yapmasın. Ben bu zamana kadar hiç söylemedim ama baktım ki bir seçim sürecindeyiz ayak oyunları yapıyorlar. Atatürk bizim ortak değerimiz bizim canımız ciğerimiz. Şu an bir seçim sathındayız herkes projelerini anlatsın ne yapacağından bahsetsin. Ben Avcılar’ın belediye başkanlığına adayım ben Avcılar’a hizmetkar olmak için yola çıktım. Siyasi oy devşirmek için vaatte bulunan bir politikacı da değilim. Diyorum ki proje anlatın. Proje anlatın, insanlara yapacaklarınızı anlatın. Ben 8-10 yıldır Avcılar’da oturuyorum, Avcılar’ın çocuğuyum.Proje anlatmıyorlar, ben Bakırköy’de oturuyormuşum, yok Bayrampaşa’da oturuyormuşum. İnsanlar da bozuyorlar bunları diyenleri yapma diyorlar. Gelin proje anlatın” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:50
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