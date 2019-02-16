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Başkan adayı Ulusoy, özel numarasını vatandaşa dağıtıyor

Yerel seçimler öncesinde birçok belediye başkan adayı ve mahalli yöneticiler seçim çalışmalarına devam ederken, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, vatandaşların sorun ve önerilerini kendilerine iletmesi için özel olarak kullandığı telefon numarasını tanıtım broşürlerine bastırdı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:52
Başkan adayı Ulusoy, özel numarasını vatandaşa dağıtıyor

Yerel seçimler öncesinde birçok belediye başkan adayı ve mahalli yöneticiler seçim çalışmalarına devam ederken, AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, vatandaşların sorun ve önerilerini kendilerine iletmesi için özel olarak kullandığı telefon numarasını tanıtım broşürlerine bastırdı.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne 6 haftadan az bir zaman kala AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan adayı Ulusoy, sabah erken saatlerde Denizköşkler Mahallesi’nde seçin irtibat bürosunda vatandaşlar ile kahvaltılı programda bir araya geldi. Ulusoy, burada vatandaşlara gerçekleştirilecek projelerden bahsetti. Başkan Ulusoy’un tanıtım broşürlerine vatandaşların soru, sorun ve önerileri için kendisine ulaşımın kolay sağlanması amacıyla özel olarak kullandığı telefon numaralarını broşürlerin arkasına bastırdı.



"Makamımız sokaklarda, mahallerde olacak”


Herkese telefon numarasını vererek 24 saat boyunca yardımcı olmak istediğini belirten Ulusoy, "Gönlüm, kapım hep açık dedi. Hep ulaşımda da iyi niyetle verdiğim için Rabbim hep yardımcı oldu. Hiçbir kötü bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü bu samimiyet ifadesi. Yola çıkarken de tevazu samimiyet ve gayret dedik ya bundan dolayı da vatandaşa ulaşılır olmak gerekiyor. Zaten diyorum ki makam sokaklar olacak. Makamımız sokaklarda mahallerde de olacak. Yine esnafla oturup bir çay içmek aile sohbetlerine katılıp bir acı kahvelerini içmek insanların derdi ile dertlenmek, genç kardeşlerim ile öğrenci kardeşlerimiz ile hasbi hal etmek,bunlardır başkanlık. Bu yüzden de diyorum ki başkanlık baş hizmetçiliktir. Baş hizmetkarlık diyorum. Bu şekilde çalışacağız. Kendi şahsi telefonumu da verdim. Toplantı esnasında oluyoruz o zaman da asistan arkadaşlarıma veriyorum telefonu cevaplamaları için hiçbir telefon cevapsız kalmasın diye. Aralarda da bütün telefonlara dönüyorum. 24 saat kapım gönlüm açık diyorum. Ayrıca bir de WhatsApp hattımız da var. İnsanlarımız vatandaşlarımız bir şikayetlerini bir isteklerini bir projelerini bir hizmetlerini görmüş oldukları herhangi bir şeyi bize fotoğraf çekerek de atabilirler yazarak da bize iletebilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:52
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