Başkan adayı Ulusoy, Avcılar’daki sporcular ve aileleriyle buluştu

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avcılar’daki sporcular ve aileleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Avcılar’da bulunan sporcular ve aileleri akşam yemeğinde AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile bir araya geldi. Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonu’nda düzenlenen programa AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, eski Milli Basketçi Harun Erdenay, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Ulusoy’un vaatlerinin yer aldığı üç boyutlu tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Ulusoy, seçilmesi durumunda projeleri arasında büyük sporcuların yararlanması için büyük spor kompleksleri olduğunu söyledi. Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avcılar ziyaretinde verdiği müjdelere atıfta bulunarak, “Siyasete yıllar boyunca çok farklı bir bakış açım oldu. Siyaset bir araç, Avcılar’a hizmet bir amaç diyorum. Tek gayem var Avcılarımın yaşadığım, havasını soluduğum, suyunu içtiğim dostane gönüllere misafir olduğum ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için uğraştığım Avcılarıma şimdi her alanda her şekliyle beraber bir gönül belediyeciliğinde hizmeti getirmek ve bu hezimetten kurtarmak. Dün muhterem Cumhurbaşkanımız Avcılar’a teşrif ettiler ve kendilerine mitingde o ağır yağmur, fırtına altında zaten halkımızın da yüksek teveccühü ile karşılaştılar. Kendileri de müjdeleri teker teker verdiler” dedi.