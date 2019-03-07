Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu kadınlara müjde

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bitez Mahallesi’nde gerçekleştirdiği seçim çalışmaları kapsamında bölgede köy içinde esnaf ziyareti yaptı, sonrasında ise bölgede yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Tosun, Belediye başkanı seçildiği taktirde Kadınlar Kahvesini yeniden hayata geçireceğini açıkladı.

Bitez köy içi mevkiindeki esnafları tek tek dolaşan Mehmet Tosun daha sonra Bitezli kadınlarla bir araya geldi. Bitezli kadınların coşkuyla karşıladığı Mehmet Tosun burada yaptığı konuşmada, “İnşallah 31 Mart’tan sonra seçileceğiz, kadınlarımıza öncelik vereceğiz ve Bitez’de ki kadınlar kahvemizi hayata geçireceğiz” dedi.

“Kadınlarımıza Öncelik Vereceğiz”

Kadınlara hizmetlerin tamamında öncelik vereceklerini belirten Mehmet Tosun Konuşmasına şöyle devam etti; “Hem sosyalleşmeniz, hem el sanatlarıyla uğraşmanız, kursların açılması, hem çocukların kreşi, eğitimi ve sağlıkla ilgili her konuda kadınlarımıza öncelik vereceğiz. Çünkü biz İyi Parti olarak kadın bir Genel Başkanın olduğu Sayın Meral Akşener’in partisinde siyaset yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel ülkemizi Atatürk’ün izinde Cumhuriyet değerlerimize bağlı kadınıyla erkeğiyle çağdaş medeniyetler seviyesine yükselteceğiz.”

“Bodrum’da Vahşi Yapılaşmaya, Betonlaşmaya Dur Diyeceğiz”

Bodrum halkının belediyecilik hizmetleri yönünde farklı sorunlarla karşılaştığını belirten Mehmet Tosun; “Bugün ben Bitez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaflarımızı gezdim, o sokak çok güzel. Göreve gelirsek bir proje hazırlattırıyorum sizin gibi kadın bir mimarımıza, o caddeyi yeniden ele alacağız, yine mavi söveli evler, beyaz badanalı evler olacak. Bahçelerimize begonviller dikeceğiz ve o Cumhuriyet Caddesini haftanın belli günleri el sanatlarımızla ilgili bir çarşıya dönüştüreceğiz” diyerek, Bodrum’a özgün sokaklarda hem el emeği göz nuru eserleri satacaklarını, hem de yöredeki mandalina ağaçlarından üretilen ürünleri satacaklarını belirtti.

Narenciye bahçelerine de sonuna kadar sahip çıkacaklarının altını çizen Tosun; “Biz Narenciye bahçelerimize de sahip çıkacağız, zeytinliklerimize sahip çıkacağız, doğa ve çevre değerlerimize sahip çıkacağız. Altyapımız yok sürekli yapılaşıyoruz, okulumuz yok, kreşimiz yok, yeterince sağlık kurumlarımız yok ama hızla büyüyoruz. Şu anda 171 bin nüfusumuz var, 171 bin tane binamız var. Bir binada bir kişi yaşıyor. Yani ihtiyaçtan fazla bir yapılaşma var Bodrum’da.”

Mehmet Tosun, Bitez’in tüm sorunlarını bildiklerini, bununla ilgili tüm çalışmaları yapmak için hazır olduklarını belirterek, Bitezli kadınlardan destek istediği konuşmasından sonra kadınların yoğun alkışı arasında sözlerini tamamladı. Mehmet Tosun daha sonra yöresel sanatçı Mustafa Ergene’nin çaldığı şarkılar eşliğinde kadınlarla birlikte oyun oynadı.

Etkinlik sonunda Bitezli kadınların yoğun desteğini alan Mehmet Tosun seçim çalışmalarına devam etmek için bölgeden ayrıldı.