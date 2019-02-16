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Başkan adayı Özlü, Realkom’da işçilerle bir araya geldi

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:20
Başkan adayı Özlü, Realkom’da işçilerle bir araya geldi

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Realkom Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek fabrika da incelemelerde bulundu ardından çalışanlarla birlikte yemek yedi.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi, seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan adayı Faruk Özlü, gündüz esnaf ve fabrika ziyaretleri, geceleri ise mahalle ziyaretleri yapıyor.


Özlü bu kapsamda tekstil sektörünün önemli isimlerinden olan Realkom Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek etti. Realkom Genel Müdürü Mutlu Kayan tarafından karşılanan Özlü, ilk olarak fabrika hakkında bilgiler aldı. Mutlu Kayan, firmanın dünyaca ünlü markalara üretim yaptıklarını çalışanlarına, üretime ve çevreye yatırım yaparak sürekli kendini güçlendiren bir kurum olduğunu söyledi.


Başkan adayı Özlü, daha sonra işçiler ile bir araya geldi onlarla sohbet etti, birlikte yemek yedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:20
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