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Başkan adayı kalp krizi geçirince yerine Kadıoğlu aday oldu

Düzce’de DP başkan adayı kalp krizi geçirince başkan adaylığından çekilince yerine Veteriner Hekim Yusuf Kadıoğlu aday oldu.

05 Mart 2019 Salı 16:16
Başkan adayı kalp krizi geçirince yerine Kadıoğlu aday oldu

Düzce’de DP başkan adayı kalp krizi geçirince başkan adaylığından çekilince yerine Veteriner Hekim Yusuf Kadıoğlu aday oldu. Kadıoğlu, çözüm projelerle halkın karşısına çıkacaklarını söyledi.


Düzce’de Demokrat Parti başkan adayı kalp krizi geçirince yerine birinci sıra meclis adayı Veteriner Hekim Yusuf Kadıoğlu aday oldu.


DP İl Başkanı Mitat Ceylan başkan adaylarının kalp krizi geçirip stant takılması nedeniyle adaylıktan çekildiğini söyledi. Ceylan saha çalışmalarına start verdiklerini, seçimi almak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek “Biz kimse ile ittifak halinde değiliz. Sadece Düzceliler ile ittifak yapıyoruz” dedi.


Başkan adayı Ceylan seçilmeleri halinde kendilerine makul projeler ile gelen insanları ödüllendireceklerini kaydederek “Projeler insanlara katkı sağlayabilmeli, insanların aklıyla alay edilmemeli, yüksek borçlanmalı, pahalı projeler gösterilmemeli. Taşıma suyla değirmen dönmez. Mahallelerde muhtarlar öncülüğünde danışma meclisleri oluşturulmalı. Buradan gelen fikirler değerlendirilmeli. Belediyelere proje önerisi ile gelen insanları ödüllendirmeyi düşünüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.


Düzce’nin 50 hatta 100 yıllık eylem planlarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Yusuf Kadıoğlu, merkezde yaşanan trafik ve işyeri sorunlarının kendi dönemlerinde çözüleceğini savundu.


Belediye borçlarının yapılandırılacağını, hizmet kalitesinin artması için de döner sermaye oluşturulacağını dile getiren Kadıoğlu, kişilerin liyakate göre değerlendirileceğine dikkat çekti.


Kadıoğlu, hayata geçirmeyi planladığı bazı projeleri katılımcılara aktararak “Kervan’dan Düzce girişi olmadı. Projelerin kişilerin çıkarlarına göre değiştirildiğini duyduk. Ama gördük ki Bolu caddesi tıkandı. Bolu caddesi Düzce’nin can damarı. Beyköy eski yol çıkışını da tıkadılar. Bunlar ciddi yatırım hataları. Proje değişiklikleri araştırılacak gerekirse eski projeye dönülecek yada köprüler eklenecek. Yeni sanayi Olimpiyat geçişleri yıllardır köprüsüz. Düzce duble yollarda olduğu gibi köprülerde de en sona kaldı. Düzce’nin en az 5 döner köprülü kavşağa ihtiyacı var. Karayolları ile görüşülüp gerekirse baskı yapılacak. Halkın talepleri doğrultusunda belediye servislerine eklemeler yapılacak. Belediye okul servisleri konacak. Sadece öğrenci alacak.Turizme yönelik olarak tarihi şehirleri andıran dere boyunda bir sokak inşa edilebilir. Dere boyundaki atıl durumdan da kurtulmak istiyoruz. Veteriner hekim olmam nedeniyle asıl hizmeti sokak hayvanlarına yapacağız. Onlar sokakların sahibi. 24 saat sokak hayvanlarına hizmet verecek alanlar oluşturacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:16
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