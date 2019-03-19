Başkan Adayı Güler, meşalelerle karşılandı

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Başçayır Mahallesi’nde meşalelerle karşılandı. Programa katılan Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, hemşerilerine 18 Mart’ın önemini anlattı.

Seçim çalışmaları kapsamında programını yoğunlaştıran Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler’e eski Bakan Atilli Koç, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın yanı sıra AK Parti ve MHP’li yöneticiler katıldı. Başçayır halkının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette konuşan Nuri Güler, projelerinden söz ederek 18 Mart dolayısıyla Çanakkale ruhu ve şehitliğin önemine değindi.

Köylülerle samimi bir söyleşi gerçekleştiren eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, "Gazi milletimiz Malazgirt’te Alparslan oldu, Çanakkale’de Seyit Onbaşı, Sarıkamış’ta Nihat binbaşı, 15 Temmuzda Ömer Halis Demir oldu. Şahadete yürüyen aziz milletimiz vatan için çok bedeller ödedi. Nice zorluklara, acılara göğüs gerdi. Her birimizşehit yakınıyız ve ailelerimizde şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Ve biz özgürlüğüne aşık, dimdik duran bir milletiz hamdolsun. Tarihin hiçbir döneminde baskıya boyun eğmemiş, esarete rıza göstermemiş bir milletiz. Analar kınalı kuzularını Mehmetlerini bu şuurla ‘vatan sağ olsun’ diyerek şehadete uğurladı. Bizlere yüreğimizde ve omuzlarımızda taşıyacağımız yüce bir vatan bıraktılar. Biz kendini tarihe adayan şehit ve gazilerimiz bu toprakların mayasını, bu toprakların tapusunu oluşturduk. Ve birlikte beraberliğimizin yegane teminatı oldular” diyerek ülke bekasının, bağımsızlık ve özgürlüğün önemine değindi.