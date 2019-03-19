0553 313 94 23

Başkan Adayı Güler, meşalelerle karşılandı

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Başçayır Mahallesi’nde meşalelerle karşılandı.

19 Mart 2019 Salı 10:46
Başkan Adayı Güler, meşalelerle karşılandı

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Başçayır Mahallesi’nde meşalelerle karşılandı. Programa katılan Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, hemşerilerine 18 Mart’ın önemini anlattı.


Seçim çalışmaları kapsamında programını yoğunlaştıran Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler’e eski Bakan Atilli Koç, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç’ın yanı sıra AK Parti ve MHP’li yöneticiler katıldı. Başçayır halkının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette konuşan Nuri Güler, projelerinden söz ederek 18 Mart dolayısıyla Çanakkale ruhu ve şehitliğin önemine değindi.


Köylülerle samimi bir söyleşi gerçekleştiren eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, "Gazi milletimiz Malazgirt’te Alparslan oldu, Çanakkale’de Seyit Onbaşı, Sarıkamış’ta Nihat binbaşı, 15 Temmuzda Ömer Halis Demir oldu. Şahadete yürüyen aziz milletimiz vatan için çok bedeller ödedi. Nice zorluklara, acılara göğüs gerdi. Her birimizşehit yakınıyız ve ailelerimizde şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Ve biz özgürlüğüne aşık, dimdik duran bir milletiz hamdolsun. Tarihin hiçbir döneminde baskıya boyun eğmemiş, esarete rıza göstermemiş bir milletiz. Analar kınalı kuzularını Mehmetlerini bu şuurla ‘vatan sağ olsun’ diyerek şehadete uğurladı. Bizlere yüreğimizde ve omuzlarımızda taşıyacağımız yüce bir vatan bıraktılar. Biz kendini tarihe adayan şehit ve gazilerimiz bu toprakların mayasını, bu toprakların tapusunu oluşturduk. Ve birlikte beraberliğimizin yegane teminatı oldular” diyerek ülke bekasının, bağımsızlık ve özgürlüğün önemine değindi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:46
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüketici koruma haftası başladı
    1. Tüketici koruma haftası başladı
    2. Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de..
    3. Trafik polislerine yeni kıyafet
    4. Serkan Yazıcı’dan şehitlere vefa..
    5. Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam..
    6. Kayseri Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi..
    7. Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul..
    8. Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta..
    9. Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla..
    10. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    11. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    12. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    13. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    14. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    15. HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı..
    16. Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    17. Yarım asırda tırmandığı merdivenlerden..
    18. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    19. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    20. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    21. Atatürk Havalimanı’nda midesinde 1..
    22. TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilciliğine..
    23. Kızıltan: “Doğu Akdeniz ve..
    24. Ergani’de 6 hırsız tutuklandı
    25. Başkan Alıcık; “Nazillimiz için..
    26. Yüksek gerilim hattına değerek ağır..
    27. Görgü tanığı, Hollanda saldırısını..
    28. Pınarbaşı’dan Ak Parti Birecik Adayına..
    29. (Özel) Bakkal cipsi ateşe verdi:..
    30. Keiretsu Forum Türkiye ve Türk Hava..
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti