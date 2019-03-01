Başkan adayı Erdem, Atatürk Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem Atatürk Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem Atatürk Mahallesi’nde esnafı ziyaret etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Atatürk Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşı ziyaret eden Başkan adayı Erdem, Ataşehirlilerle birebir temas kurarak halkın sıkıntılarına ve dertlerine çözüm arıyor.

Atatürk Mahallesi’nde 3 saat boyunca sokak sokak, cadde cadde gezerek ziyaretlerde bulunan Başkan adayı Erdem, "Tüm çalışan emekçi kardeşlerimize, esnaflarımıza, hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı.

İsmail Erdem’in Sancaktepe’de yaptığı hizmetleri takip ettiklerini söyleyen Ataşehirli vatandaşlar, ziyaretleri için Başkan Erdem’e teşekkür etti.

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