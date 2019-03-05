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Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız"

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de düzenlenen seçim mitinginde halka seslendi.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız"

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de düzenlenen seçim mitinginde halka seslendi. Döğücü, Sancaktepe’nin hizmeti hak ettiğini söyleyerek, "Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız" dedi.


AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de düzenlenen seçim mitinginde Sancaktepeli seçmenlere hitap etti. Sancaktepe Belediyesinin önünde düzenlenen mitinge binlerce vatandaş akın etti. Döğücü, mitingde gerçekleştirdiği konuşmasında Sancaktepelilere hizmet sözü verdi.


"Bizim makamlarla, mevkilerle işimiz yok" diyen Döğücü, özellikle şehir hastanesinin yapılmasından sonra Sancaktepe’de pek çok şeyin gelişeceğinin altını çizdi. Döğücü’nün konuşmasına vatandaşlardan büyük destek geldi.



"Sancaktepe’de gece gündüz demeden çalışacağız"


Sancaktepe’de her kesimle görüştüklerini ve ilçenin eksiğini, gediğini tespit ettiklerini dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, "Bizim makamlarla, mevkilerle işimiz yok. Sancaktepe hizmeti hak ediyor. Çok güzel hizmetler yapıldı. Biz İsmail Başkanımıza 10 yıldır fedakar çalışmaları ve Sancaktepe’ye verdiği bu hizmetler için yürekten teşekkür ediyoruz. Sancaktepe’de gece gündüz demeden çalışacağız. Bize görev tevdi edildiği günden itibaren sahalardayız. Her kesimimizle görüştük. Muhtarlarımızla, imamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla görüştük. Bütün mahallelerimizde programlar yaptık. İlçemizin eksiğini, gediğini hepsini tespit ettik. Ekip olarak 7/24 çalışıyoruz. Biz Sancaktepe’de bu bayrağı aldığımızda esas çalışmaya o zaman başlayacağız. Sizlerin her daim arasında olacağız. Büyükşehirde belediye başkan adayımız Binali Başkanımızla birlikte en güzel hizmetleri Sancaktepe’ye getireceğiz" diye konuştu.



"Hastanemiz açıldığında 50 bin kişiyi orada istihdam edeceğiz"


Sancaktepe’ye yapılacak şehir hastanesinin ilçenin hem ulaşımına hem istihdamına hem de ekonomisine çok büyük katkılar sunacağını ifade eden Döğücü, "Sancaktepe’ye şehir hastanesi yapılacak. Cumhurbaşkanımız bu görevi bize bıraktı. Bizde şehir hastanemizin bir an evvel açılıp, hizmet vermesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımıza Avrupa’nın en büyük şehir hastanesini Sancaktepe’ye getirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için büyük bir şans. Hastanemiz açıldığında 50 bin kişiyi orada istihdam edeceğiz. Hastane sayesinde bütün çevre akslar, trafik aksları yeniden yapılanacak. Otobanlara bağlantılar yeniden planlanacak. Gerek ulaşımımıza gerek istihdamımıza gerekse ilçe ekonomimize çok büyük katkıları olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
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