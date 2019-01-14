Başkan adayı Döğücü gençlerle buluştu

Medeniyet Yolcuları Vakfı tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi. Şölende konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Ülkemizin geleceğinden, devletimizin varlığından emin olabilmek için gençliğimizin istikametinin düzgün olması lazım” dedi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü’nün de katıldığı ‘Ben Varım’ diyen gençlik buluşuyor” sloganıyla düzenlenen gecede mehter takımı ve gençlik korosu yer aldı.

Erdem: Kendi köklerimizden ayağa kalkmalıyız

Gecede konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem; “Ülkemizin geleceğinden, devletimizin varlığından emin olabilmek için gençliğimizin istikametinin düzgün olması lazım. Gençliğimiz özgüven ile yarınlara yürürken milli, manevi değerleri ile buluşarak vatan, bayrak, devlet sevgisi ile yoğrularak, büyüklerine karşı saygıyla küçüklerine karşı sevgi muhabbetle kendisini donatarak, bilgi ve birikimi kendisinde var olması gerektiğini mutlaka şuurlu bir şekilde kavrayarak yola devam etmesini istiyoruz. Medeniyet Yolcuları çerçevesinde 40 derslik eğitim çalışması yapıyoruz. Tarihimizi bütün ayrıntıları ile öğrenip okumak, okuduğumuzu anladığımız duygular ile yaşayarak yol devam etmek zorundayız. Yani biz kendi köklerimizden ayağa kalkmalıyız. Kendi köklerimize bağlı kalırsak hayatta dimdik ezilmeden mücadelemizi verir ve milletçe başka bir millete muhtaç olmadan minnet etmeden hayatımıza devam eder. Devletimizi muhafaza ederiz” dedi.

Döğücü’den gençlere mesaj

Medeniyet Yolcuları Vakfı’nın kurucusu Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, “Böyle toplantılarda gençleri gördüğüm zaman umutla doluyorum. Çünkü bizim dönemimiz çok mücadelelerle geçti. Çok meşakkatli yıllardan bu günlere geldik. Bu ülkenin kadim değerlerini değiştirmek için çok uğraştılar. Ama sizler ve o tarihteki gençler gibi ‘Biz olduğumuz gibi varız. Değerlerimizle varız. Kimliğimizle varız’ diyen ve vazgeçmeyen insanlar sayesinde bu millet varlığını sürdürürken, Türkiye’de bütün dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bir ülkenin, devam etmesinde ve var olmasında kültürümüzün önemi çok fazladır” diye konuştu.