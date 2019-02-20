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Başkan adayı büyük kriz geçirdi!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan olacağını duyuran Mehmet Yılmaz, gerekli parayı YSK'ya yatıramayınca seçim evraklarını yaktı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:26

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıklayan Mehmet Yılmaz, Yüksek Seçim Kuruluna yatırılması gereken bin 240 TL'yi yatıramayınca gözyaşlarına boğulup evraklarını yaktı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıklayan Mehmet Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yatırılması gereken bin 240 TL’yi yatıramayınca gözyaşlarına boğulup evraklarını yaktı.

"Hakkınızı helal edin"

YSK’ya adayların dün saat 17.00’e kadar yatırması gereken bin 240 TL’yi bulamadığı için kara kara düşünen 54 yaşındaki bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Yılmaz, sürenin dolmasına dakikalar kala gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık 2 yıl önce bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladığını ve o günden bu yana seçim çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Gazipaşama her şey helal olsun. Sizleri hiçbir zaman unutamam. Gazipaşalı halkım, esnafım, çiftçim, öğrencilerim, gençlerim sizleri seviyorum. Herkese Allah’a ısmarladık. Adaylık ücreti olan bin 240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum. Sağolun var olun. Hakkınızı helal edin. Üzülüyorum, söz verdim, hakikaten üzülüyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Evrakları yaktı

Adaylık başvuru süresinin dolmasına dakikalar kala İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu adliye binası önüne gelen Yılmaz, beraberinde getirdiği başvuru evraklarını yakmak istedi. Uzunca bir süre evrakları yakmayı başaramayan Yılmaz, daha sonra evrakları yırtarak yere attı. Yılmaz, bir süre sonra yerdeki evrakları tutuşturmayı başardı ve eylemine sessizce son verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:26
  1. Antalya'nın Gazipaşa bağımsız adayı Mehmet Yılmaz

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