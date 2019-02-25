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Başkan adayı Böcek, ‘Tarhana Çorbası’ buluşmasına katıldı

Antalya Yörükler Derneği’nin ‘Tarhana Çorbası’ davetine misafir olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projelerinin halka dönük, Antalya’nın geleceğine yönelik projeler olduğunu söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
Başkan adayı Böcek, ‘Tarhana Çorbası’ buluşmasına katıldı

Antalya Yörükler Derneği’nin ‘Tarhana Çorbası’ davetine misafir olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projelerinin halka dönük, Antalya’nın geleceğine yönelik projeler olduğunu söyledi.


Antalya Yörükler Derneği’nin ‘Tarhana Çorbası’ buluşmasına CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç, CHP Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, İyi Parti Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Arslan katıldı. Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, başkan adaylarına dernek üyeleriyle bir araya gelmesinden dolayı teşekkür ederek, projelerini dinlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.


Başkan adayı Böcek, “Antalya’mıza geleceğimizi güzelce planlayacağız. Ulaşım, kırsal kalkınma ve üretimle ilgili çok güzel projeler hazırladık. Projelerimizin tamamı halka, geleceğimize dönük projelerdir. Lara ve Konyaaltı sahilinde halkın denize gireceği kıyı ve plajlarımız korunacak, ekonomik bir şekilde mevcut Antalya Limanı işlevsel hale getirilip turizm ağırlıklı hizmet veren bir yapıya dönüşecek. 2012 yılında yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları” ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 2010 yılındaki ‘Turizm Kıyı Yapıları Master Planı’ göre hayata geçecek” dedi.


17 yıldır muhalefette görev yaptığını hatırlatan Muhittin Böcek, “CHP’li belediye gelirse nasıl olur’ diye halkımıza korku salmaya çalışıyorlar. Antalya’da CHP’li birçok belediye var. Herkesin yaşamak istediği belediyeler. 34 gün sonra herkes kararını verecek. Projelerimizi iyi inceleyin. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz birlikte, beraberce yapacağız. Sizlerin kutsal oylarını almak için yalan yanlış projeler anlatmadık. Yapılması mümkün projeler hazırladık” diye konuştu.


Başkan Böcek, daha sonra dernek üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Yörükler Derneği’nin ‘Tarhana Buluşması’ belediye başkan adayları ve dernek üyelerinin hatıra fotoğrafı çekime ile sonar erdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
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