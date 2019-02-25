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Başkan adayı Böcek, Konyalılarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Konyalılar Derneği’nin geleneksel ‘Bamya Çorbası’ etkinliğine katıldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:09
Başkan adayı Böcek, Konyalılarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Konyalılar Derneği’nin geleneksel ‘Bamya Çorbası’ etkinliğine katıldı.


CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Antalya Konyalılar Derneği’nin Şubat ayı ‘Bamya Çorbası’ etkinliğine misafir oldu. Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Kepez Belediye Başkan adayı Murat Dinç, Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre ve Antalya’ya yaşayan Konyalılar katıldı.


Antalyalılar için çok önemli projeler hazırladıklarını söyleyen Başkan adayı Böcek, “İstihdam oluşturacak ve hayatı kolaylaştıracak projeler hazırladık. Hemşehrilerimizin ucuz ve sağlıklı su içmesini sağlayarak, aile ekonomisine katkı sağlayacağız. Su kaynaklarımızda uluslararası standartlarda damacana dolum tesisi kurarak suyumuzu il genelinde dağıtacağız. Elde edilen gelirin bir bölümü de kentimizin takımı Antalyaspor’a aktarılarak güzide kulübümüze sabit bir gelir kaynağı yaratacağız. Halk Yem projemizle Antalyalı çiftçimize kaliteli ve ekonomik yemle tanıştıracağız. Üreticilerimizden alacağımız sütleri kuracağımız belediye tesislerinde kontrolden geçirerek, pastorise ettikten sonra şişeleyip daha sonra ekonomik fiyatlarla satışa sunacağız” dedi.


Türkiye’de bir ilke imza atarak, ‘Halk Mama’ projesi hayata geçireceklerini dile getiren Muhittin Böcek, “Anne babalar gün geçtikçe artan fiyatlar karşısında zor durumda kalıyor. Çiftçimizden alacağımız taze meyve ve sebzeleri bir kavanoza koyarak, Antalyalı hemşehrilerimize ulaştıracağız. Antalyalı besicimizin hayvanını ilk elden alarak, ANET tesislerinde hijyenik ortamda kesimini yaparak vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Projelerimiz ben bilirim anlayışı ile değil, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın talepleri doğrultusunda hazırladık. Vatandaşımızın yanında olacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diye konuştu.


Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, günün anısına CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in kare kalemle çizilmiş bir tablosunu hediye etti. Başkan Böcek, Dernek Başkanı Üre’ye Konyalı vatandaşlarla buluşturmasından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:09
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