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Başkan adayı Bıyık ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmalarına kamu kurum ve kuruluşlarıyla fabrikaları ziyaret ederek devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 12:46
Başkan adayı Bıyık ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmalarına kamu kurum ve kuruluşlarıyla fabrikaları ziyaret ederek devam ediyor.


MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ın seçim gezilerinde ilk durağı Düzce Valiliği İl Özel İdaresi oldu. İl Özel İdaresi Meclis Başkanı ile görüşen Bıyık, kurumda çalışan personeli de ziyaret etti. İl Özel İdaresi ziyaretinin ardından Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Düzce Başkanlığını ziyaret eden MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, esnaf odaları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı salonunda bir araya geldi.


DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı’nın açılış konuşmasının ardından MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz konuşma yaptı. Kayıkçı ve Yılmaz’ın konuşmalarının ardından MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ın projelerinin yer aldığı slayt gösterimi yapıldı.


Programda konuşan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Düzce Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım ve Düzce Belediye Başkanı olarak da buraya konuk olmak isterim. Ben ticaretle uğraşıyorum ve yıllardır Düzce’nin merkezinde esnaflık yapıyorum. Sizlerin yaşamış olduğu sorunları iyi biliyorum ve çözümü konusunda DESOB ile ortak hareket sahası yaratarak çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu. Konuşmalarının sona ermesinin ardından soru cevap bölümü yapıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Başkan Adayı Erdoğan Bıyık DESOB ziyaretini sonlandırdı.


Başkan Adayı Erdoğan Bıyık MHP Teşkilatı ile birlikte Düzce Cam Fabrikasını ziyaret gerçekleştirdi. Fabrika yönetimi ve personelini ziyaret eden Bıyık, fabrikanın çalışma sistemi hakkında bilgiler aldı. Fabrikayı gezen Bıyık, Düzce ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan fabrika yönetiminin ve personelini kutladıktan sonra programını sonlandırdı. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce Belediyesi Meclis Toplantısına da katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:46
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