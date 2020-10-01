Başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a Dağlık Karabağ'daki çatışmayı durdurma ve Türkiye'nin de bu çatışmadan uzak tutulmasını istedi.

Biden'ın açıklamalarına cevap veren, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı zaman kurban ile saldırgana eşit muamele yapmaktan sakınmış olsaydı, Donald Trump yönetiminden de Ermenistan'ı yasa dışı şekilde işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından ilgili BM kararları doğrultusunda geri çekilmeye teşvik etmeye davet etmesi halinde, bunun adil olabileceğini söyledi.