  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi
Dünya

Başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'ye taraf olmama çağrısı yapan eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 03:39:00 - 2020-10-01 03:44:16
Başkan adayı Biden'a 'Dağlık Karabağ' tepkisi

Eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a Dağlık Karabağ'daki çatışmayı durdurma ve Türkiye'nin de bu çatışmadan uzak tutulmasını istedi.

Biden'ın açıklamalarına cevap veren, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı zaman kurban ile saldırgana eşit muamele yapmaktan sakınmış olsaydı, Donald Trump yönetiminden de Ermenistan'ı yasa dışı şekilde işgal ettiği tüm Azerbaycan topraklarından ilgili BM kararları doğrultusunda geri çekilmeye teşvik etmeye davet etmesi halinde, bunun adil olabileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'
Gündem

Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, polis harekat biriminden bir öğrencisinin düğününde yaptığı konuşmayla salonu ayağa kaldırdı. Alper, ..
Türkiye'yi eyalet yaptılar! Skandal harita
Gündem

Türkiye'yi eyalet yaptılar! Skandal harita

Açtığı başlıklarla milli ve manevi duygulara saldıran Ekşi Sözlük adlı lağım çukuru, bu kez iyice zıvanadan çıktı. Sözlükte açılan "turkish ..
Nihat Genç’ten ortalığı karıştıracak sözler! O kanalın ismini verdi
Gündem

Nihat Genç’ten ortalığı karıştıracak sözler! O kanalın ismini verdi

Veryansın TV'de yazan Nihat Genç, Haber Global kanalı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay