Başkan adayı Aydın, “down sendromlu” çocuklara yoğun ilgi gösterdi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beykoz Halk Eğitim Merkezi’nin programına katılarak kursiyerlerin yaptığı birbirinden değerli eserleri inceledi. Down sendromlu çocuklarla ilgilenmeyi de ihmal etmeyen Aydın, çocukların gönlünü kazandı.

31 Mart Yerel Seçimler kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beykoz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği Yönetimi iş birliğinde “Heyecanımıza Ortak Olur musunuz?” isimli programına katıldı. Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, okul müdürü ve öğretmenler, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Coşkun Tosun, İYİ Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Bilgehan Murat Miniç, Bağımsız Beykoz Belediye Başkan adayı Cabir Soylu, muhtarlar, SGK Müdürü Ferda Özkalender, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Ekinci, Tapu Müdür Yardımcısı Aysun Öztürk, dernek ve kulüp başkanları katıldı.

Aydın yerinden kalkıp Miniç ile kucaklaştı

Program öncesi fuaye de Beykoz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmenlerinin nezaretinde kursiyerlerin yaptığı çalışmalar konukların beğenisine sunuldu. Burada programa gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan adayı Aydın, onlarla sohbet ederek vakit geçirdi. Aydın ardından birbirinden değerli eserleri inceleyerek sahiplerinden bilgi aldı. Aydın’ın fuaye alanında down sendromlu çocuklarla ilgisi gözlerden kaçmadı. Ardından programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın ardından yapılan selamlama konuşması sırasında İYİ Parti adayı Murat Miniç’in de orada olduğunu yeni fark eden Murat Aydın yerinden kalkıp Miniç’in yanına gitti ve kucaklaştı. Aydın’ın bu hareketi salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

Konserin başlamasının ardından sahneye davet edilen Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ve Tapu Müdür Yardımcısı Aysun Öztürk birer solo türkü seslendirdiler. Kurum Müdürü Mustafa Mamur ve Okul Aile Birliği Başkanı Taner Mert’in Kaymakam Ahmet Katırcı ve Sanatçı İsmet Aydın’a birer buket çiçek demeti takdiminden sonra gece sona erdi.