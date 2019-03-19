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Başkan Adayı Ataş vatandaşlarla bir arada olmayı sürdürüyor

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşlarla bir araya gelip desrtlerini dinlemeye devam ederken; "1 Nisan’da Kayseri’de değişimle birlikte, özlenen hizmetleri vatandaşla buluşturacağız.

19 Mart 2019 Salı 10:41
Başkan Adayı Ataş vatandaşlarla bir arada olmayı sürdürüyor

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşlarla bir araya gelip desrtlerini dinlemeye devam ederken; "1 Nisan’da Kayseri’de değişimle birlikte, özlenen hizmetleri vatandaşla buluşturacağız. Huzur ve refahı şehrimize temin edeceğimize söz veriyoruz”dedi.


İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Milletvekili Dursun Ataş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ataş, her gün farklı bölgelerde vatandaşla kucaklaşarak sorunları dinliyor, çözüm önerilerini anlatıyor. Ataş, beraberindeki Millet İttifakı Belediye Başkan adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek, hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet etti. Alkışlarla karşılanan Ataş’a yoğun ilgi gösteren terminal esnafı, yaşadıkları sorunları anlattı. Ziyaretlerde vatandaşlara projelerini de anlatan Ataş, ’Önce değişim, sonra gelişim’ sloganı ile yola çıktıklarına dikkat çekti ve milletin 31 Mart’ta değişimden yana tavrını ortaya koyacağını söyledi. Terminalde gördüğü ilgiye teşekkür eden Ataş; “Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminalinde esnafımızı ziyaret ettik. Hemşehrilerimizin dertlerini dinledik, sorunlarına çözüm önerilerimizi anlattık. İlgilerinden dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ederim” diye konuştu.


Ataş, Kayserispor’u ve taraftarları da Medipol Başakşehir maçında yalnız bırakmadı. Taraftarlara misafir olan Ataş, onlarla bir süre sohbet etti ve projelerini anlattı. Ataş, duyarlı, şehrine ve takımına sahip çıkan taraftar kültürüne sahip çıkacaklarını aynı zamanda sporun gelişmesine de katkı sunacaklarını söyledi. Ataş, daha sonra İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ile birlikte Kapalı Kale Taraftar Grubu ile tribünlerdeki yerini aldı ve tezahüratlara ortak oldu. Ataş’ı aralarında gören taraftarlar o anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ataş, maç boyunca Kayserispor’a taraftarlarla birlikte desteğini sürdürdü. Maç sonrası teşekkür eden taraftarlar, Ataş’a bir süre destek tezahüratları yaptı. Taraftarlara teşekkür eden İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş; “Kapalı Kale taraftar grubumuz ile Kayserispor’umuzun maçını birlikte izledik. Kayserispor’umuzun son dakikada 3 puanı kaçırmasının üzüntüsünü birlikte yaşadık. Şehrimizin takımının ve taraftarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Diğer yandan Ataş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü programlarına da katıldı. Ataş, İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Osman Haymana ile Talas’taki vatandaşlara Çanakkale Şehitlerinin anısına hoşaf ikram etti. Ataş, “Bu mukaddes vatanı; canlarından aziz bilen tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi. Ataş, beraberindeki partililerle birlikte kent merkezinde de Sahabiye Mahallesi ve Sivas Caddesinde bulunan esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Ataş, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla vatandaşlara ay-yıldızlıTürk Bayrağı hediye etti. Vatandaşlarla sohbet eden ve sorunları dinleyen Ataş; “1 Nisan’da göreve geldiğimizde çözüm üreten, günü kurtaran değil, kenti geleceğe taşıyan projeleri hayata geçireceğiz. Güler yüzlü bir yönetim ortaya koyacağız. Kimseyi ayırmayacağız, herkese adil hizmet sunacağız. Her mahallemiz eşit şekilde kalkınacak, gelişecek. Huzur ve refahı şehrimize temin edeceğimize söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:41
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