0553 313 94 23

Başkan Adayı Ataş, Felahiye ve Özvatan’ı ziyaret etti

Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:18
Başkan Adayı Ataş, Felahiye ve Özvatan’ı ziyaret etti

Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini, projelerini anlatan Ataş, “Artık yeter demenin, değişim ve dönüşümün zamanı geldi” dedi.


Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerde vatandaşlarla bir araya gelen Ataş, Felahiye ve Özvatan’da projelerini anlattı. İlçelerde parti teşkilatlarını da ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunan Ataş, esnaf ziyaretleri ile de dert dinledi, hedefleri hakkında bilgi verdi. Ataş, “Felahiye, Özvatan ve diğer ilçelerimiz Kayseri merkez gibi oldu mu? Millet 31 Mart’ta bunları değerlendirip, oy verecek. Yıllardır verilen ama tutulmayan sözleri gözünün önüne getirecektir” dedi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev yaptığı dönemde ilçelerin sorunlarını sık sık gündeme getirdiğini ifade eden İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, “Sürekli yaptığım konuşmalarda ilçelere, köylere destek verilmesi gerektiğini söyledim. Çünkü bu Büyükşehir Yasası ile belediyenin artık görevi. Hizmeti sunmak zorunda. Allah izin verir deseçim bizim istediğimiz gibi sonuçlanırsa çiftçinin gelişmesi için neler yapacağımızı göreceksiniz. Çünkü Büyükşehir’de bu konuda yetki var, ödenek var. Biz de vatandaşa hizmet için kullanılması gereken o bütçeyi adil bir şekilde hizmette kullanacağız. İlçelerimizin gelişmesi için çalışacağız” diye konuştu.


Ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden, dert dinleyen Ataş, “Ben de bir dönem milletvekilliğini yapar, koltuğa yapışır, emekli olurdum. Ama ben böyle biri değilim. Ben vatandaşa hizmete sevdalıyım. Vatandaşımızın sorunlarını çözmek için çalışıyorum. Nefesim yettiği kadar da bu uğurda mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının amacı vatandaşta bilinç oluşması"
    1. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    2. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    3. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    4. Beşiktaş, Kayserispor maçının..
    5. Nevşehir Kalesinde define arayan 3..
    6. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    7. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    8. Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçı..
    9. DÖSİAD’dan Bakü çıkarması
    10. Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a..
    11. Baba tartıştığı oğlunu göğsünden..
    12. 263 Madenci anısına tırmanış yapılacak
    13. AK Parti İl teşkilatı; "Unutmadık,..
    14. Turizm şoförlerine eğitim
    15. Niğde’de üç kişi soba gazından..
    16. 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    17. İmran Han, Erdoğan'ı arayacak
    18. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    19. "Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda..
    20. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."