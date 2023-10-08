  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Başka ülke yapsa neler olurdu neler! Başörtüsü yasakçısı Fransa’ya çıt yok
Dünya

Başka ülke yapsa neler olurdu neler! Başörtüsü yasakçısı Fransa’ya çıt yok

Yeniakit Publisher
2023-10-08 13:26:00 -
Başka ülke yapsa neler olurdu neler! Başörtüsü yasakçısı Fransa’ya çıt yok

Fransa’nın başörtüsü yasağını hatırlatan avukat Yaşar Baş, dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Din ve devlet işlerinin 1905'ten bu yana ayrı yürütüldüğü Fransa'da kamu çalışanları, “tarafsızlık” gerekçesiyle başörtüsü gibi dini simgeleri takamıyor. Aynı yasak ülkedeki öğrenciler için de geçerli.

Son yıllarda bu yasağın sporculara da uygulanmaya başlanması tartışmalara neden oluyor. Ülkede bir kesim, spor müsabakalarında sporcuların dini simge takmasının yasaklanmasını isterken büyük çoğunluk ise bu yasağın özellikle de Müslüman kadınları spordan mahrum bırakacağını savunuyor.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş da konuya dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fransa’ya yönelik ikiyüzlü tavrı eleştiren Baş, X üzerinden şunları yazdı:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!
Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!

Dünya

Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!

Fransa'dan 'Ağrı Dağı' skandalına hadsiz savunma!
Fransa'dan 'Ağrı Dağı' skandalına hadsiz savunma!

Dünya

Fransa'dan 'Ağrı Dağı' skandalına hadsiz savunma!

Dünyanın en ünlü Neandertaller biri bulundu! Tarihi keşif: Almanya, İtalya, İspanya, ve Fransa’da iskeleti keşfedildi!
Dünyanın en ünlü Neandertaller biri bulundu! Tarihi keşif: Almanya, İtalya, İspanya, ve Fransa’da iskeleti keşfedildi!

Aktüel

Dünyanın en ünlü Neandertaller biri bulundu! Tarihi keşif: Almanya, İtalya, İspanya, ve Fransa’da iskeleti keşfedildi!

Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı
Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı

Dünya

Fransa'da Fas asıllı Müslüman yazar gözaltına alındı

Haçlı Batı, başörtü yasakçısı Fransa karşısında sessiz
Haçlı Batı, başörtü yasakçısı Fransa karşısında sessiz

Dünya

Haçlı Batı, başörtü yasakçısı Fransa karşısında sessiz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23