Başka ülke yapsa neler olurdu neler! Başörtüsü yasakçısı Fransa’ya çıt yok

Din ve devlet işlerinin 1905'ten bu yana ayrı yürütüldüğü Fransa'da kamu çalışanları, “tarafsızlık” gerekçesiyle başörtüsü gibi dini simgeleri takamıyor. Aynı yasak ülkedeki öğrenciler için de geçerli.

Son yıllarda bu yasağın sporculara da uygulanmaya başlanması tartışmalara neden oluyor. Ülkede bir kesim, spor müsabakalarında sporcuların dini simge takmasının yasaklanmasını isterken büyük çoğunluk ise bu yasağın özellikle de Müslüman kadınları spordan mahrum bırakacağını savunuyor.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş da konuya dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Fransa’ya yönelik ikiyüzlü tavrı eleştiren Baş, X üzerinden şunları yazdı:



ÖNE ÇIKAN VİDEO