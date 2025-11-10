Basit bir takviye, büyük fark: İkinci kalp krizi riskini yarıya düşürüyor

Yeterli D vitamini almak yalnızca kemik ve kaslar için iyi değil. Yeni, küçük bir çalışma D3 vitamini takviyelerinin kalp krizi geçiren kişilerde ikinci bir krizi yarı yarıya azaltabileceğini gösteriyor.

Bulgular, hastaların D vitamini düzeylerini yükseltmeye yönelik hedefe odaklı bir tedavinin risklerini düşürmenin basit bir yolu olabileceğine işaret ediyor; ancak bu ilişkinin doğrulanması için daha fazla araştırma gerekiyor.

Çalışma, kısa süre önce kalp krizi geçirmiş 600’den fazla kişiyi kapsadı. Katılımcılara ya standart tedavi uygulandı ya da kandaki D vitamini düzeyini mililitre başına 40 nanogramın (ng/mL) üzerine çıkarmak için D3 vitamini takviyesi verildi.

Vücut, cilde doğrudan güneş ışığıyla doğal olarak D vitamini üretir; ancak Avrupa’daki insanların tahminen yüzde 13’ü ciddi düzeyde eksiktir.

Çalışmada, D3 vitamini takviyesi alan hastaların yarısından fazlasının o düzeye ulaşmak için başlangıçta 5.000 uluslararası birim (IU) dozuna ihtiyacı vardı; bu, yaygın öneri olan 600 ila 800 IU’nun 6 ila 8 katı.

Araştırmacılar, düzeylerin 40 ng/mL’nin üzerinde kalmasını sağlamak için hastaların D vitamini düzeylerini her yıl kontrol etti.

Kalp yetmezliği, inme ve ölüm söz konusu olduğunda, standart bakım görenlerle D3 vitamini takviyesi alanlar arasında gerçek bir fark yoktu.

Buna karşılık, takviye alan grupta ikinci bir kalp krizi geçirme olasılığı yaklaşık yarı yarıya daha düşüktü.

ABD merkezli Intermountain Health hastane sisteminde kardiyovasküler epidemiyolog olan ve çalışmanın yazarlarından Heidi May, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daha hedefe yönelik bir tedaviyle, takviyenin tam olarak nasıl işlediğini kontrol edip ayarlamalar yaptığımızda hastaların ikinci bir kalp krizi riskinin yarıya indiğini gördük."

Çalışma, D3 vitamini takviyesinden kaynaklanan olumsuz yan etki de olmadığını tespit etti. Ancak genel bir kural olarak sağlık uzmanları, böbrek taşlarına ya da kanda yüksek kalsiyum düzeylerine yol açabileceği için yetişkinlerin günde 4.000 IU’dan fazla D vitamini almaması gerektiğini söylüyor.

Hakemli bir dergide henüz yayımlanmayan bulgular, ABD’de Amerikan Kalp Derneği’nin düzenlediği bir toplantıda sunuldu.

Diğer randomize çalışmalar, D vitamini takviyelerinin kalp sağlığına fayda sağlamadığını buldu. Araştırmacılar ise bu çalışmalarda, hastalara başlangıç düzeyleri ne olursa olsun tek tip D vitamini dozu verildiğini söyledi.

D vitamini düzeylerini düzenli olarak kontrol edip ayarladıkları hedefe yönelik yaklaşımlarının, çalışmalarındaki hastalar için farkı yaratan unsur olduğuna inanıyorlar.

Yine de bulgularını doğrulamak için ek çalışmalara ihtiyaç olacağını söylüyorlar.

May, "Bu sonuçlar bizi heyecanlandırıyor ama bu bulguları doğrulamak için yapmamız gereken daha fazla çalışma olduğunu biliyoruz" dedi.