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Gündem ‘Başınızı sudan çıkartın’ Merhume Alev Alatlı'nın gençlere tavsiyesi
Gündem

‘Başınızı sudan çıkartın’ Merhume Alev Alatlı'nın gençlere tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2024-02-02 15:03:00 -
‘Başınızı sudan çıkartın’ Merhume Alev Alatlı'nın gençlere tavsiyesi

Alev Alatlı Hakk'a yürüdü. Merhume Alatlı, gençlere "Başkasının ne yaptığını görmediğiniz zaman kendi yaptığınız yanlışı her zaman tekrarlıyorsunuz" diyerek başlarını sudan çıkartıp dünyayı görmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'yi üzen haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, "Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz." demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun." açıklamasıyla duyurdu.

Merhume Alev Alatlı'nın gençlere tavsiyesi

Merhume Alatlı, gençlere "Başkasının ne yaptığını görmediğiniz zaman kendi yaptığınız yanlışı her zaman tekrarlıyorsunuz" diyerek başlarını sudan çıkartıp dünyayı görmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Alatlı, “Hayatınız kendi kişiliğiniz ile aileniz ve çevrenizle kısıtlı kalmamalıdır. Başınızı sudan çıkartın dünyayı görün. Türkiye’nin en büyük problemi her zaman kendinden başkasını görmemek olmuştur. Başkasının ne yaptığını görmediğiniz zaman kendi yaptığınız yanlışı her zaman tekrarlıyorsunuz. Başınızı kaldırın. Bu okuldaki yöntem değişikliğinin en büyük sebebi budur. Ben duyuyorum beşeri coğrafyayı ne yapacağım diyor bir aşçı kızımız. Beşeri coğrafya size lazım. Çünkü Türkiye esas itibarıyla Türk gençliği de buna dahil burnunun ucunu göremiyor. Şimdi size şu halinizle bile Gürcistan nerede desem tak diye kaç kişi bana şurada der. Bakın kendi komşularımızı dahi doğru dürüst bilmediğimiz bir dönem. Zannetmeyin ki bu sizi ilgilendirmez, bu sizi ilgilendirecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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