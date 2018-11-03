Başınız ağrıdığında bunu yapın!



Ayrıca sık sık ağrı kesici kullanmak vücudu yorar ve uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Bir ara kulak memenizi sertçe mandalla sıkıştırmanızı tavsiye etmiştik. Buyrun şimdi bu basit yöntemi de kullanarak sadece 30 saniyede baş ağrınızdan veya stresinizden kurtulabilirsiniz.

Vücudumuzda bazı aktif noktalar vardır. Bu noktalara masaj yapıldığında ağrı ve acılar azalabilir, hatta tamamen ortadan kalkabilir.

Elinizdeki işaret parmağıyla baş parmağınız arasındaki noktaya baskı uygulayarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Baskıyı 30 saniye boyunca sürdürün. Ardından el değiştirerek diğer elinize de uygulayın. Doğru uygulandığında baş ağrınızın hafiflediğini hatta geçtiğini hissedeceksiniz..