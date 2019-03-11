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Başını kesip kapıya astı, mahkemede 'CIA ve FBI ajanıyım' dedi

Mersin'in Silifke ilçesinde üvey annesinin başını keserek bahçe kapısına asan Çağatay Taş, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:52
Başını kesip kapıya astı, mahkemede 'CIA ve FBI ajanıyım' dedi

Mersin'in Silifke ilçesinde bıçaklayarak öldürdüğü üvey annesi Durdu Taş'ın (45) başını poşete koyup bahçe kapısına asan Çağatay Taş (24),'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Silifke ilçesinde 2016 yılında üvey annesi Durdu Taş’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Çağatay Taş hakkında Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde  ''canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme'' suçlamasıyla ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne süren sanık, "Ben suçsuz yere yatıyorum, ABD'de FBI ve CIA ajanı olarak çalıştım. ABD'de limon hırsızlığı yaptım. Kimseyi öldürmedim. Beraatimi istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiası  üzerine Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden rapor  aldırılmasına karar verdi. Hastaneden alınan raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı  belirtildi, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden aldırılan  raporda ise sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi.

Söz konusu rapor üzerine mahkeme heyeti, sanık Çağatay Taş’ı ''canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış  müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık avukatı ise Adana Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz etti.

"FBI ve CIA ajanı" iddiasını yineledi

İtirazın ardından dosyaya bakan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza  Dairesi, yerel mahkemedeki yargılama sırasında sanık hakkında akıl sağlığı  yönünden çelişkili iki ayrı rapor tanzim edildiğini belirterek, bu çelişkinin  giderilmesi için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan rapor alınmasına karar verdi.

Çağatay Taş için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu doktorları tarafından  hazırlanıp mahkemeye sunulan raporda, ''Sanığın kurumumuzda yapılan muayenesi  sonucunda cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini  ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı  ve zeka geriliği saptanmamıştır.'' tespitine yer verildi.

Mahkeme dosyasına eklenen raporda ayrıca sanıkla ilgili şu  değerlendirmeler yapıldı:

''Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını  idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini  ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek  herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Çağatay Taş'ın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa  olunur.''

Mahkeme heyeti de karar duruşmasında sanık Çağatay Taş'a hastane raporunu tekrar okuyarak son savunmasını sordu.

Savunmasında birbirinden tutarsız cümleler söyleyen sanık, "Ben ABD'de  FBI ve CIA ajanı olarak çalıştım ve ABD'de limon hırsızlığı yaptım." dedi. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezai  ehliyetinin tam olduğu tespiti dikkate alınarak ''canavarca hisle veya eziyet  çektirerek öldürme’’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çağatay Taş'a ''canavarca hisle veya eziyet  çektirerek öldürme'' suçundan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:52
  1. Adana
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  4. Üvey annesinin başını kesti
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  8. Çağatay Taş

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